凱道造勢後「耍無賴不清」　翟本喬怒PO現場慘況：民進黨垃圾！

▲民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

2024總統暨立委大選明天即將投票，繼昨（11日）民進黨在凱道喊出20萬人且人潮擠爆景福門後，民眾黨總統候選人柯文哲12日晚間6時30分也在凱達格蘭大道舉辦「凱道公民之夜」。不過，前台北市市政顧問「翟神」翟本喬痛批，民進黨在造勢後留下滿地垃圾，還「耍無賴不清」。

翟本喬12日在臉書PO出滿地垃圾畫面，並表示一早就接到凱道廠商的電話，對方抱怨「他們留下一堆垃圾啦！怎麼處理？」他請廠商先拍照存證，並馬上趕到現場，然而無奈的廠商負責人又接著透露「半夜開始施工的時候工班已經清掉一大堆了，不然他們沒辦法施工。我早上過來才知道。只拍到這些。」

▲翟本喬怒控民進黨造勢後「耍無賴不清垃圾」。（圖／翻攝自Facebook／翟本喬）

「民進黨垃圾！」翟本喬氣得強調，自己不是說民進黨都是垃圾，而是說這些是民進黨的垃圾。他事後詢問警察局，對方稱活動完成後新工處和環保局會來檢查，沒有問題才退保證金，不然就開罰，然而他們是半夜接前一場留下來的場地，相關單位無法半夜來檢查，所以前一場耍無賴不清也沒辦法。對此，他也痛批民進黨「耍無賴不清...」