不斷更新／20萬藍支持者擠爆侯友宜造勢　「從尾走到頭要花37分」

記者崔至雲／新北報導

2024總統大選倒數一天，國民黨今晚8點在板橋第一體育場舉行「贏回中華民國」選前之夜，約於晚間7時44分許，主持人喊出現場已經超過20萬人了，從後面走到前面要花37分鐘。據《ETtoday新聞雲》現場直擊，不少支持者身穿國旗衣、國旗帽，有民眾高舉「總統唯一支持侯友宜」、「要和平不要戰爭」等募款小物，也有民眾自製手舉牌「我挺侯友宜」、「我挺侯康」、「下架貪腐」等。

▲侯友宜選前之夜造勢晚會近晚間7時現場。（圖／侯友宜辦公室提供）



今晚選前最後一天，各陣營把握時間衝刺選情。侯友宜在板橋第一運動場舉辦「贏回中華民國」選前之夜造勢，光是椅子就準備了3萬張。根據記者實際觀察，約於晚間7點時，主持人公布現場已經有5萬人了，在7點半時主持人再喊出「現場已經超過10萬人了」。

國民黨選前之夜將於今晚8在板橋第一運動場舉行，出席嘉賓包含國民黨主席朱立倫外，前立法院院長王金平、不分區立法委員第一名韓國瑜、前台大校長管中閔、台北市市長蔣萬安、台中市市長盧秀燕以及雙北區域立委候選人、不分區立委候選人等與會，展現大團結氣勢。

▼侯友宜選前之夜晚間7時45分許畫面。（圖／記者崔至雲攝）