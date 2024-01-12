國2驚魂！引擎冒煙他打電話求助　下一秒車陷火海燒成廢鐵

▲國道2號機場系統路段今天清晨在東向9公里處發生火燒車事故。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市程姓男子今（12）日清晨開車上班途中，行經國道2號東向9公里處突覺引擎蓋冒煙，立即停靠路肩處查看，不料，他正打電話時求助時，車頭瞬間陷入火海，桃園市消防局據報趕抵灌救，雖在短短10分鐘內撲滅，但整輛轎車已燒成廢鐵，所幸程姓男子及時逃離未受傷，起火原因仍由桃園市消防局火調科人員調查釐清。

國道一隊公路警察大隊指出，今天上午7時15分許接獲通報，國2東向9K機場系統路段有1輛白色轎車起火燃燒，立即通報線上巡邏車查看，並通知桃園市119派消防車，事故現場占用外側路肩處理。

▲國道2號機場系統路段今天清晨發生火燒車事故，消防人員在10分鐘內迅速撲滅火勢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方到場處理時，63歲的程姓男子獨自駕駛轎車上班途中，行經事故地點處察覺車輛引擎部分有異狀還冒煙，立即停靠外側路肩下車察看，並打電話報案求助，車輛隨即起火燃燒，警消現場進行灌救，所幸程男及時將車輛停靠路肩處並下車逃離，幸運未受傷亦未波及其他車輛。

▲國道2號機場系統路段今天清晨在東向9公里處發生火燒車事故，消防人員順利撲滅火勢，轎車已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

由於事故現場濃煙影響主線車道車流，國一警方及時通知警廣與交控中心提醒用路人注意路況，事故現場於上午8時35分排除，恢復正常通車，至於真正起火原因仍待消防局鑑識調查釐清，未造成車流回堵。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞而影響行車危險，發現車輛有異狀，應立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用「1968APP」警政報案功能向國道警方報案求援。