柯文哲凱道空拍曝光！人潮溢出信義路、仁愛路　現場破20萬

記者袁茵、陳家祥／台北報導

選舉倒數一天，民眾黨總統候選人柯文哲12日晚間7時在凱達格蘭大道舉辦「凱道公民之夜」，晚間5時開放民眾入場、6時30分進行暖場，但6時20分現場人數就擠爆景福門，且捷運站持續有柯粉到場，使警察交管持續設點在捷運站前引導民眾。而民眾黨晚間也公布最新空拍圖，人潮溢出到信義路、仁愛路，並於晚間7時9分喊出20萬人數。

▲柯文哲凱道造勢人潮空拍圖。（圖／民眾黨提供）



柯文哲陣營於日前順利搶下凱達格蘭大道路權，結果被張茂楠以「沒那個屁股還吃那個瀉藥」來批評，引爆柯粉不滿情緒，進而促使柯粉搶下1月13日民進黨總統候選人賴清德競總前的北平東路路權，但儘管當下路權申請成功，最終仍被台北市政府警察局以安全為由駁回。

由於民進黨11日晚間於凱道舉辦「凱道護國之夜」，並喊出現場聚集20萬人等數字，而從空拍圖來看，人潮也溢出至景福門以外，因此柯文哲今日凱道人數格外重要，也將影響柯明投票日士氣。

根據民眾黨規劃的流程，下午4時開放民眾做安檢進場，並於6時30分進行暖場表演。據了解，現場擺放1.8萬張座椅，但6時30分的暖場活動還沒開始，現場民眾就已經坐滿場內椅子，且景福門已滿，人潮溢出到信義路、仁愛路上，民眾黨在6時20分左右宣布，現場人數破10萬人。

柯營也於晚間6時46分直言，前凱道、景福門周圍全滿 ，人潮已經溢出至中山南路（常德到貴陽） 仁愛、信義路，且仍有許多群眾搭乘捷運前來，人潮持續湧入。而主持人則在7時9分宣布，現場20萬人、線上15萬人。

▼民眾黨柯文哲、吳欣盈選前之夜，現場已破10萬人，支持者超過景福門擠滿仁愛路、中山南路。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

▼柯文哲選前之夜造勢，捷運台大醫院站人潮。（圖／記者陳家祥攝）