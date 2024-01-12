娃娃車路口撞賓士「1師2童受傷」　三芒星撞飛！警：2車都未減速

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區今（12）日清晨，一輛娃娃車行經惠州街、吉長二街處時，突然與賓士轎車發生碰撞，警方與消防人員迅速趕往現場，娃娃車上2名幼童與隨車老師分別受到輕挫傷，娃娃車司機則一度受困駕駛座，經救護人員協助脫困後送醫治療，事故造成2名大人與1名幼童受傷。賓士轎車駕駛則未受傷，至於事故原因，警方初判可能雙方在路口處都未減速禮讓是肇事主因，至於真正肇事原因仍需鑑識調查。

▲桃園市中壢區今天清晨發生娃娃車與賓士車碰撞意外，消防救護人員到場將傷者送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢區今天清晨發生娃娃車與賓士車碰撞事故，救護人員到場將傷者送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢交通中隊今天上午7時許接獲通報，中壢區惠州街、吉長二街口處發生娃娃車交通事故，到場後發現是娃娃車56歲林姓男子與賓士轎車30歲許姓男子於路口處發生碰撞，娃娃車為閃避還撞上路旁民宅柱子，車體處有多處扭曲變形，賓士轎車車身亦有多處毀損。

▲桃園市中壢區今天清晨發生娃娃車與賓士車碰撞意外，娃娃車與賓士車均受損嚴重。（圖／記者沈繼昌翻攝）

救護人員將娃娃車44歲胡楊姓隨車老師後腦枕部處有血腫、3歲謝姓女童無外傷但預防性送醫、2歲謝姓女童頭部有1公分擦挫傷、嘴唇1公分撕裂傷，由救護人員送往中壢天晟醫院；娃娃車林姓駕駛左膝擦傷、右腳踝挫傷，一度受困駕駛座，救護人員協助脫困後也送往中壢天晟醫院治療，賓士車許姓男子則幸運未受傷。

▲桃園市中壢區今天清晨發生娃娃車與賓士車碰撞意外，娃娃車撞上民宅梁柱，車身多處受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，該路口處並未有設置交通號誌，2名駕駛經警方酒測均無酒精反應，警方初步判定可能是雙方行經路口處時均未減速與禮讓，是造成事故主因，但詳細肇事責任仍待進一步釐清。

▲桃園市中壢區今天清晨發生娃娃車與賓士車碰撞事故，引起路人圍觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方呼籲，汽機車駕駛行至無號誌或號誌故障之交岔路口，應遵守相關規定外，應於停止線前暫停與他方雙向車輛相互禮讓，交互輪流行駛，以維持行車順暢與安全。