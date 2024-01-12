直擊／板橋尬場！藍綠支持者互打氣　男學生集結手拿國旗挺侯康

▲藍綠支持者在板橋車站交會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／新北報導

藍綠今晚分別在板橋第一體育場與第二體育場舉辦2024總統大選選前之夜，兩個體育場相隔僅1.4公里，中間的交通樞紐，就是板橋火車站，因此兩方支持者勢必在此交會。因綠營造勢時間於晚間7點開始，所以下午5點左右，綠營支持者便已魚貫現身；接近6時許，藍營支持者也陸續湧現，有的是兩夫妻一起，有的是左鄰右舍成群結隊，也有社區婦女會結伴同行。

綠營在板橋車站南一門安排2名志工指引方向，許多藍營支持者路過時，都給她們打氣，對方也回以「一起加油」。另外還有一些從桃竹苗遠道而來的「侯康配」自主支持者，因不熟板橋路況，或分不清到底是哪個體育場舉辦選前之夜，所以也向綠營志工洽詢，她們則都熱情接待、不分藍綠，而接受指引的藍營支持者亦回以熱忱的感謝。

▲全國外省同鄉總會挺侯康。（圖／記者鄭佩玟攝）

整體而言，儘管藍綠選前之夜都選在板橋大拼場，但板橋車站週邊並沒有劍拔弩張的樣子，就連警力也沒有顯著增加，反而呈現出「民主嘉年華」的氣氛，展現出台灣民主深化數十年的成熟底蘊。

另外，也有許多學生手拿國旗往板橋車站走去，記者詢問，未有投票資格但已有政治傾向嗎？男同學笑說，這是剛剛經過會場志工發的，剛好家中長輩也是藍軍，拿回家擺放覺得很不錯，同時也達到宣傳效果。

▲男同學手拿國旗。（圖／記者鄭佩玟攝）