超暖心！為啟智生打造洗車場　家長送卡片為楊曜聰加油　

▲啟智學生家長公開信為彰化第二選區立委候選人楊曜聰加油。（圖／翻攝自楊曜聰臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

決戰關鍵時刻，藍綠陣營把握剩下不到24小時，做最後催票，彰化第二選區藍綠立委候選人楊曜聰及黃秀芳與團隊，分別透過站路口及車掃向選民懇託，黃由牙醫師與醫師公會前理事長黃立賢及連哲震等人陪同掃街，而楊曜聰今天收到一封啟智學生家長溫馨加油應援團卡片，希望他能當選立委，繼續為地方發聲。

楊曜聰說，這是他和已故的許寶燭牙醫師，15年前共同在員林市正興街打造了「愛心洗車場」，希望能協助弱勢學生習得一技之長，不因身體的殘缺，而被社會所遺忘。這10幾年間，楊曜聰一有空也會前往探視這些弱勢學生，為他們加油鼓勵，發揮生命的價值。

如今，10年前在愛心洗車場服務的學生，得知楊曜聰投入此次選舉陷入苦戰，特別由爸爸代筆，寫了一張卡片為曜聰加油鼓勵，「我是彰化啟智學校○○的爸爸，看到你這次參選立委，說一定要幫你加油，希望你的善心能獲得做大福報，心想事成高票當選」。楊曜聰說，選戰來到最後一哩路，陸續收到各界好友的加油打氣，其中這張卡片，讓他備感溫馨。

▲彰化第二選區立委陳秀芳街掃。（圖／競總提供）

晚上黃秀芳將到火車站迎接返鄉民眾，而楊曜聰則是與議長謝典林、縣長王惠美合體，徒步掃街，為選戰做最後的衝刺。