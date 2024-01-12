LIVE／號召「台灣美德站出來」　蔡英文、賴清德齊聚板橋選前之夜

記者呂晏慈、杜冠霖／新北報導

總統立委選舉明（13）就要投票，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（12）晚間6點50分開始，將在板橋第二運動場舉辦「台灣美德站出來，迎向勝利選前之夜」造勢晚會，訴求選對的人，走對的路。《ETtoday新聞雲》將全程直播。

▲賴清德今天晚間將會出席台南市、新北市選前之夜造勢活動。（資料照／記者李毓康攝）

賴清德今天行程滿檔，白天先在新北市及台北市陪同黨籍立委候選人車隊掃街，隨後出席南部及北部兩場選前之夜造勢，下午6點左右先回到政治發跡地台南「本命區」，晚間9點多將前往新北市板橋第二體育館舉行「迎向勝利選前之夜」萬人造勢活動。

根據規劃，包括總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌、行政院長陳建仁、新北市競選總部主委余天、不分區立委候選人郭昱晴、陳俊翰，還有新北市立委候選人們，都將登台致詞，號召民眾明天出門投票。

賴清德昨天晚間在台北市凱達格蘭大道舉行大型造勢活動，主辦單位喊現場破20萬人齊聚。賴清德強調，台灣的選擇，全世界都在看，到底是要走向未來，還是走回過去；到底要迎向世界，還是鎖進中國；要堅守民主價值，還是向威權專制低頭，「命運完全掌握在我們自己手上」。