點民進黨執政8恐懼　游淑慧：賴清德當選等於全民為台獨背書

▲國民黨台北市立委候選人游淑慧。（圖／國民黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

明天是2024總統大選投票日，國民黨紛紛喊話「集中選票」投給3號國民黨正副總統候選人侯友宜和趙少康。國民黨立委候選人游淑慧12日也在臉書上發文痛批，民進黨是一個讓人恐懼的政黨，並點出其執政下的8大恐懼，強調「如果這次沒有集中投票，讓民進黨總統候選人賴清德當選，等於全民為台獨背書，要共同背負不可測的台灣未來。」

游淑慧今日在臉書發文，指出民進黨執政下的8大恐懼，包括：如果是監督民進黨的媒體，可能會像《中天新聞》一樣被NCC關掉，讓台灣的新聞媒體只能戒慎恐懼；如果是堅持獨立自由思想的學者，沒有符合綠色價值，可能像前台大校長管中閔一樣被全力政治追殺，長達345天的「卡管」案，讓台大將近一年無校長。

游淑慧進一步說，如果是一個不小心抱怨到政府政策的民眾，像新北市謝姓民眾，只是PO出一張買到「綠黑蛋」的照片，就會被農業部報警處理，警方8小時內就找上門；如果是一個批評防疫政策的藝人，很可能被部長點名罵，然後被網軍側翼圍剿；如果是對民進黨有意見的粉專社群，就可能被檢警單位巡查列管。

游淑慧指出，如果不是民進黨籍的里長或基層，可能從大陸旅遊回來，就突然變成賣國賊或中共同路人；如果是和民進黨競爭的政黨，就可能像時代力量一樣被分裂，也可能像國民黨一樣被抄家追殺，未來還可能加上民眾黨；如果這次沒有集中投票，讓民進黨總統候選人賴清德當選，等於全民為台獨背書，要共同背負不可測的台灣未來。