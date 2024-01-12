黃金倒數24小時！陳其邁坐鎮左楠 　喊話「票投李柏毅，守住左楠的未來」

記者陳弘修／綜合報導

2024總統暨立委大選明日投票，高雄市長陳其邁高度重視左營楠梓區選情，12日一早陪同立委候選人李柏毅車掃拜票。陳其邁呼籲民眾「票投李柏毅，守住左楠的未來」，李柏毅這席攸關未來高雄的產業、建設與交通發展，是至關重要的立委一席。

陳其邁指出，李柏毅的選情不僅關鍵也較為膠著，左營楠梓的台積電設廠、新台17線、翠華路拓寬、特色公園與爭取楠梓交流引道等政績都是李柏毅努力的成績，相信他在立法院會堅定支持高雄的預算，守護左營楠梓的建設。

話鋒一轉，陳其邁也表示，國民黨的發言人連前鎮漁港都反對，更嗆聲給高雄太多預算，前瞻基礎建設計畫裡有治水、軌道建設等部分，與李柏毅未來推動的捷運紫線都非常有關係。他批評，南部軌道建設在國民黨的眼中被認為食蚊子車廂、蚊子捷運，更對高雄如世運主場館等許多重大建設抱持唱衰、杯葛的態度。

陳其邁強調，支持李柏毅就是支持高雄建設，左楠地區是半導體S廊帶至關重要的一塊拼圖，希望市民朋友如果肯定自己在高雄經濟與建設上的成績，就集中選票支持李柏毅，絕對要守護好關鍵一席。

李柏毅也強調，自己這一席不只關乎高雄八席是否能全上，更牽涉到未來中央與高雄市政府之間配合的連接橋梁，是左營楠梓大發展、大躍進的關鍵，他自己坦言壓力非常沉重，所以誠懇拜託所有選民朋友們，要來支持左營楠梓、支持李柏毅、支持在地建設的發展。