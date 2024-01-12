去投票就會贏！川流不息環島100小時　王義川看到「這幕」哽咽

▲王義川環台車掃今天落幕。（圖／搶救王義川行動提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨不分區立委候選人王義川發起「川流不息環台大車掃」今（12）下午完成環島一圈，總統蔡英文錄製影片獻上祝福，立法院長游錫堃也親赴現場接車，歡迎王義川進國會，立委賴品妤留國會。此趟環島歷經5天4夜，耗時100小時，里程數高達1000公里，眾人盼以行動激起支持者熱情，力拚國會過半的目標。

王義川與民進黨發言人卓冠廷、政治評論員李正皓上周啟動「川流不息環台大車掃」，王義川今天抵達終點後哽咽說，最讓他感動的，就是看到許多人站在騎樓下、騎著機車跟隊，紛紛比出「6」號的手勢，「王義川3個字在這場選就裡並不重要，最重要的是讓民主進步黨在國會過半」，他也回顧，蔡英文曾在後台與他談到，要記得提醒大家搶救王義川，政黨票要蓋下6號民主進步黨。

王義川也呼籲，此次台灣民眾黨已經直言將支持國民黨不分區立委候選人韓國瑜擔任立法院長，所以不僅投給國民黨的選票，連投給民眾黨的每一票，都在為韓國瑜擔任立法院長累積正當性，必須號召所有支持者全力搶救，讓民進黨國會過半，與賴清德、蕭美琴一起顧好台灣。

搶救王義川行動發起人李正皓、卓冠廷表示，這次選戰真正的勝利就是要總統副總統大贏、民進黨國會過半，希望透過這一次的環島行動將支持者的熱情化為實際行動。他們認為，民眾在一路上自發性地製作標語、準備食物、自己查路線跟車跨越好幾個縣市，代表綠營支持者有超凡的行動力，也要把這次累積的熱情化為選票，明天都要出門投票，「去投票，就會贏！」