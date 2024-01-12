直擊／年輕人嗨揮國旗現身侯康造勢！　籲柯粉理性「集中選票」

▲侯友宜選前之夜 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲、蘇晏男／台北報導

衝刺最後一哩路，國民黨總統候選人侯友宜今（12 ）日選前之夜選在板橋第一運動場舉辦，據《ETtoday新聞雲》現場直擊，「贏回中華民國選前之夜」造勢晚會將在晚間7點半登場，不過，活動開始1個多小時前，支持者就已逐漸聚集，現場椅子也約坐滿6成。一名28歲支持者表示，自己是趙少康鐵粉，呼籲柯文哲支持者，要理性看待這次的選舉，希望政黨輪替的民眾應集中選票。

據觀察，不少支持者身穿國旗衣、國旗帽，有民眾高舉「總統唯一支持侯友宜」、「要和平不要戰爭」等募款小物，也有民眾自製手舉牌「我挺侯友宜」、「我挺侯康」、「下架貪腐」等。一名支持者表示，自己因為家庭挺國民黨，所以今天也站出來支持；一名自願到場警消提到，他支持政黨輪替，也覺得柯文哲不會當選，所以來支持侯友宜。

一名28歲的表演工作者興奮表示，自己是趙少康鐵粉，以往自己並沒有太明顯的政治立場，但是看到趙少康出來了，他決定堅定表態，今天一下班就馬上跑到造勢現場，還幫著哥哥姊姊們發國旗。他呼籲柯文哲支持者，要理性看待這次的選舉，很多數據就是顯示柯文哲不會當選，希望政黨輪替的民眾集中選票。

一名從事房地產工作的32歲男性表示，自己相當喜歡侯友宜做事的魄力，也是趙少康的支持者，但侯友宜既然能把趙少康延攬成副手，表示他相當會用人， 此外，他也討厭柯文哲立場變來變去，對於之前藍白合態度不堅定，他不支持這樣的領導者。



