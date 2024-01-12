陸2023進出口總值41.76兆人民幣　共建一帶一路國家佔46.6％

▲大陸電動車在內的「新三樣」在2023年出口首次突破兆元人民幣。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸海關總署今（12）日公布2023年進出口貿易情況，進出口總值達41.76兆元（人民幣，下同），同比增長0.2%。其中，出口23.77兆元，增長0.6%；進口17.99兆元，下降0.3%。數據顯示，進出口總值一季度為9.69兆元，二、三、四季度都在10兆元以上，「第四季度又是一個月比一個月強，同比分別增長0.8%、1.3%、2.8%，12月份達到3.81兆元，這是一個月度規模的歷史新高。」

▲大陸海關總署副署長王令浚。（圖／翻攝國新網）

大陸海關總署副署長王令浚表示，2023年有進出口記錄的外貿經營主體首次突破60萬家。其中，民營企業55.6萬家，合計進出口22.36兆元，增長6.3%，佔進出口總值的53.5%，提升3.1個百分點。同期，外商投資企業進出口12.61兆元，佔30.2%；國有企業進出口6.68兆元，佔16%。

此外，共建「一帶一路」國家對大陸2023年進出口總值也給予相當大程度的助力，大陸對其進出口19.47兆元，增長2.8%，佔進出口總值的46.6%，提升1.2個百分點。至於對拉美、非洲分別進出口3.44兆元和1.98兆元，分別增長6.8%和7.1%。第四季度對歐盟、美國進出口回暖，全年分別進出口5.51兆、4.67兆元，分別佔13.2%和11.2%。

▲一帶一路中歐班列。（圖／CFP）

在商品方面，電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能蓄電池「新三樣」，產品合計出口1.06兆元，首次突破兆元大關，增長了29.9%。船舶、家用電器的出口分別增長35.4%和9.9%。出口動能體現從中國製造向中國創造的轉變。

在內需市場上，2023年能源、金屬礦砂、糧食等大宗商品進口量增加15.3%。其中，進口原油、天然氣、煤炭等能源產品11.58億噸，增加27.2%；鐵、鋁等金屬礦砂14.58億噸，增加7.6%。同期，進口農產品1.64兆元，增長5%；紡織、衣著鞋帽類消費品進口增長5.6%，首飾、鐘錶進口分別增長63%、17.2%。