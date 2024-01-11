馬爾地夫45歲總統上任首出訪選中國　土木工程「學霸」從政10年登頂

▲馬爾地夫總統穆伊祖伉儷與大陸國家主席習近平伉儷合影。（圖／翻攝中國政府網）

記者魏有德／綜合報導

馬爾地夫總統穆伊祖偕夫人於8日率團前往中國大陸進行國事訪問，這不僅是他於2023年11月宣誓就職後，首個出訪行程，也是大陸在但2024新年伊始，首個接待的外國元首。穆伊祖訪問中國共計五天，由於馬爾地夫以漁業和觀光為主要經濟來源，還特別前往大陸東南沿海參觀廈門自貿區，期待在自貿協定下，加速對華出口漁產。

▲馬爾地夫總統穆伊祖率團訪問中國大陸。（圖／CFP）

《環球網》報導，1月10日，穆伊茲（穆伊祖，下同）一行來到北京。國家主席習近平在人民大會堂舉行儀式歡迎穆伊茲對我國進行國事訪問，並同他舉行會談。兩國元首宣佈，將中馬（馬爾地夫）關係提升為全面戰略合作夥伴關係。

公開資訊顯示，穆伊祖為1978年生，現年45歲。他在2023年馬爾地夫大選中，第一輪投票獲得46%的選票，第二輪投票以54%的得票率勝出，當選新一任的總統。

▲馬爾地夫是全球知名的海島型度假勝地。（圖／CFP）

值得注意的是，穆伊祖還被民眾稱為「學霸」總統，他在馬累讀完中學後前往英國就學，先後獲得倫敦大學結構工程學士與碩士學位，里茲大學土木工程博士學位，他的博士論文《整體鋼筋混凝土屋面板牆接縫的熱效應和時間依賴效應》還曾獲得國際行業大獎。

以技術型官員投入政壇的穆伊祖，34歲被任命為馬爾地夫住房和基礎設施建設部部長，直至2018年，穆伊祖加入馬爾地夫進步黨，並在2021年投入選舉，擊敗民主黨候選人當選馬累市市長，在政壇築下根基。