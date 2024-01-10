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中國留學生因「潛在間諜危險」！　赴加拿大深造被拒

▲。（示意圖／CFP）

▲加拿大聯邦法院判決，一名中國學生因「潛在的間諜危險」不得入境。（示意圖／CFP）

文／中央社

加拿大聯邦法院最近判決，一名中國學生因「潛在的間諜危險」不得入境，專家分析，這項判決將深遠影響加中兩國的科技合作。

美國之音（VOA）今天報導，被拒絕入境的中國留學生李躍康（Yuekang Li, 音譯）是北京航空航天大學（簡稱北航）的學生，2020年取得機械工程學士學位。

由於疫情期間跨國旅行受限，2022年他藉由遠距授課攻讀機械工程碩士，隨後加拿大滑鐵盧大學（University of Waterloo）機械與機電一體化工程博士研究課程錄取他，按理應於同年9月入學。

但他的學生簽證申請經漫長背景調查，加拿大移民部以「未來可能從事損害加拿大利益的間諜活動」而拒絕，去年1月李躍康向加拿大聯邦法院申請司法覆核，12月22日法官判決支持移民部官員意見。

報導說，當前「中國干涉」越來越嚴重，這個判決得到許多加拿大人的支持。

▲。（圖／視覺中國）

▲報導指出，留學生李躍康案的判決將深遠影響加中兩國的科技合作。（示意圖／CFP）

分析這起影響深遠的判決，加拿大智庫麥唐納-勞瑞爾研究所（Macdonald-Laurier Institute）高級研究員兼前加國駐中外交官柏頓（Charles Burton）說，如此加拿大對間諜行為的定義與美國更一致。

柏頓指出，李躍康之前打算負笈科羅拉多大學，也因美國10043號總統令而被拒簽，這是當時主政的美國總統川普於2020年5月29日簽署的公告，禁止與中國解放軍往來的中國人獲得學生或學者簽證。

儘管遭到來自美國民間和中國學生的重重抗議，這個總統令至今仍然有效。

柏頓說，李躍康案的判決將深遠影響加中兩國的科技合作。

加拿大香港之友（Canadian Friends of Hong Kong）創會核心成員李艾薇（Ivy Li）稱，這項判決將迫使加拿大的大學不能只盯著錢，而是要盡職盡責評估風險。

李艾薇稱，若中國當局命令李躍康（或任何其他中國學生）從事間諜活動，他別無選擇，只能服從，而且像他這樣的研究人員幾乎肯定會被中共用作間諜工具。

李艾薇指出，所以李躍康案的判決可提升至「加拿大法律系統採取預防措施的能力」，為保護加拿大的國家安全和民主邁出了亟需的關鍵一步。

加拿大情報分析專家麥葛瑞格（Scott McGregor）表示，李躍康案的判決對加拿大正進行的對外國干涉公開調查，樹立重要先例。

麥葛瑞格還說，當前中國解放軍每天都對加拿大政府網站發動每分鐘幾千次的網路攻擊，但民眾對這個重要事實缺乏了解，中國在加拿大正進行著一場複雜的混合戰。

麥葛瑞格表示，五眼聯盟已認定中國是構成威脅的國家，中國間諜活動所使用的策略、方法和程序正被揭露，隨著中國真實意圖被披露，民眾對中國的認識也正在改變，進而改變社會共識。

他指出，李躍康案的判決說明加拿大開始採取行動保護自己，反抗中國的混合戰。

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