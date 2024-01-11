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大陸 大陸焦點 特派現場

吸引外國人赴中　大陸出台出入境5項便利措施

▲自3月16日起，旅客入境北京機場後，需強制集中隔離 。（圖／路透）

▲中國實施外籍人員入境5項便利措施 。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家移民管理局11日宣布，即日起實施便利外籍人員入境的5項措施。包括在中國9座機場直接過境且24小時內轉往他國者，可免辦查驗手續，以及急需赴中來不及辦理簽證者，可持邀請函等文件在機場辦理簽證等。

據《央視新聞》報導，今天的大陸國務院新聞記者會上，大國家移民管理局宣布，從即日（1月11日）起正式施行便利外籍人員來中國5項措施。

這5項新措施，一是放寬來中外籍人員申辦口岸簽證條件，對急需前往中國從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬及處理私人事務等非外交、公務活動，來不及在境外辦妥簽證的外籍人員，可憑邀請函件等相關證明材料，向口岸（機場、港口、邊界）簽證機關申辦口岸簽證入境。

二是外籍人員在北京首都機場等樞紐空港口岸24小時直接過境免辦查驗手續，在北京首都、北京大興、上海浦東、杭州蕭山、廈門高崎、廣州白雲、深圳寶安、成都天府、西安咸陽等9座國際機場，持24小時內國際聯程機票過境前往第三國或地區的出入境旅客，可免辦邊檢手續，直接免簽過境。

三是在中外籍人員可就近辦理簽證延期換發補發，短期赴中從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬、觀光旅遊及處理私人事務等非外交、公務活動的外籍人員，若有正當合理事由需繼續在中國停留者，可就近、就便向停留地的公安機關出入境管理機構，申請簽證延期換發補發。

四是在中外籍人員需多次出入境可申辦再入境簽證；外籍人員若因正當合理事由需多次出入境中國，可憑邀請函件等相關證明材料，向公安機關出入境管理機構申請換發「多次入境有效簽證」。

最後，是簡化在中外籍人員簽證證件申辦材料。外籍人員申辦簽證證件時，對於透過資訊共享可查詢到本人住宿登記記錄、企業營業執照等資料者，可免查驗相關紙本證明材料。

大陸國家移民管理局負責官員表示，此舉是為進一步打通外籍人員赴中國經商、學習、旅遊的相關堵點（障礙），更好地服務保障高水準對外開放，服務促進高品質發展。

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