國際火線／選民還是愚民？民意如流水，莎士比亞最懂

▲大文家莎士比亞對操縱民意和民意反轉有透徹的了解。。(圖／公共版嚾圖片)

記者朱錦華／特稿

每逢大選的時候，都會有人說：「民眾的眼睛是雪亮的。」但真的是這樣嗎？近代以降，教育普及，民智漸開是事實。然而歷來的選舉結果告訴我們，選民是很容易受言論操縱者影響的，即所謂「帶風向」。幾乎每個選民都認為自己很理智，做出的選擇最正確。選後往往證明，事實並非如此。於是，後來就有了「投票是感性(大於理性)的行為」這種說法。

英國大文豪莎士比亞在他的多部戲劇裡，都有寫到大眾的情緒和抉擇容易受到操縱的例子，描寫更是入木三分。莎翁並非心理學家或政治學者，但是他洞悉人性，更了解「政治操作」。以下三個例子，可見莎翁對操縱民意和民意反轉，是如何的了解透徹。

▲ 許多人說，投票是感性大於理性的行為。（示意圖／記者白珈陽攝）

一，《考利歐雷諾斯》(The Tragedy of Coriolanus)。

它是莎士比亞晚期作的歷史劇，描寫羅馬共和時期，貴族將軍考利歐雷諾斯因為戰功赫赫，當選執政。但依照慣例，他必須獲得民眾的認可。然而他高傲、自負的性格得罪了兩位護民官佛留特斯(Sicinius Vellutus)和布魯特斯(Junius Brutus)。兩人使出詭計，說服考利歐雷諾斯穿上粗布衣服，上街向民眾「拜票」。

但這位將軍既驕傲又不善言辭，在兩位護民官挑撥下，「碎嘴」、挑剔又善變的民眾嫌他姿態太高、不夠「親民」。將軍被激怒了，最後他非但當不成執政，還從民族英雄變成被流放者。最後他憤而投向敵營，反攻羅馬，促成了他的個人悲劇。此劇預示了日後政治人物重視「親民」、「拜票」行為之必要，也揭櫫了政治的無情、以及英雄可以瞬間變成叛國者的命運嘲諷。

二， 亨利五世(Henry V)

這齣曾多次被拍成電影的名劇，當中最經典的一幕，無疑是在關鍵性的「阿金庫戰役」(Battle of Agincourt) 開打前，亨利國王對膽怯的子弟兵發表的一 篇激勵軍心的演說。面對法、英軍力眾寡懸殊，英軍本來士氣十分低落，但亨利動人的演說大大鼓舞了全軍士氣。例如他說：「我們雖是少數，卻是幸運的少數。我們是一支鐵桿兄弟的隊伍」(We few, we happy few, we band of brothers.)。又說這一天的光榮，會讓他們的後代子孫永遠傳誦，而「無緣參加此役的英國同胞，將後悔一輩子！」

▲ 肯尼斯布萊納詮釋的《亨利五世》。（圖／劇照）

《亨利五世》展示了演說的動人魅力。所以，後來每逢選舉，必然會有參選人在造勢現場演說的戲碼。他們跟亨利國王同樣的期待：一場演說可以扭轉一場戰爭(選戰)的成敗。

三，朱利阿斯．西撒 (The Life and Death of Julius Caesar）

劇名所指即俗稱的「 凱撒大帝」( 事實上凱撒生前並未稱帝)。故事描述羅馬共和末期，元老布魯特斯(Marcus Brutus)與凱西阿期(Gaius Cassius ) 因為目睹凱撒稱帝的野心日漸熾熱，於是結合同夥，於三月十五日在元老院合力殺死凱撒。除了這場刺殺大戲之外，同樣精采的是接下來一幕：兩名「大咖」在凱撒遺體前向大眾發表的演說：布魯特斯直球對決凱撒手下大將馬克·安東尼(Marcus Antonius)。

▲畫家筆下凱撒被刺的一幕。（圖／翻攝自維基百科)

前者首先登場。布魯特斯直陳凱撒久欲稱帝的野心；殺他為了捍衛共和。劇中他更留下了一句永垂不朽的名言：「吾愛凱撒，吾更愛羅馬！」他的演說贏得了大眾一致的喝采。然而接下來安東尼更厲害。他以感性的修辭訴說凱撒是如何的功在國家、謙虛(曾婉拒稱帝)和疼惜窮人，然後更向大眾點出凱撒還在滴血的傷口(每個傷口都像一張淒慘的、無言的嘴) ，感動了現場每一個人。安東尼最後更放大絕：宣讀了凱撒的遺囑：說他贈予每一名羅馬公民75枚「德拉克馬銀幣」(Drachmas)。這時候，民眾全都瘋了，發起暴動將布魯特斯一夥「叛徒」逐出羅馬，最後爆發內戰。

莎翁透過這齣名劇向後世的從政者展示了如何掌控群眾(選民)情緒和欲望的技巧。一，後攻者比較有利；二，訴諸感性比訴諸理性更有用；三，利益仍是民眾念茲在茲的重點(儘管近世選舉顯示，它可能不是唯一的必殺技)。

莎士比亞(1564—1616）是伊莉莎白一世至詹姆士一世王權時代的人，對民主選舉沒啥概念。他筆下的民眾多是粗鄙、愛「碎碎念」、反覆、善變、缺乏中心思想的人。但是這些人性至今天依然在許多選民的血液裡流動著， 也往往影響最後選舉結果。不勞專家們費心解說，「民意如流水」，莎士比亞幾百年前早就知道了。