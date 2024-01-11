台商搭機返台投票　海基會：未接獲反映訂位問題

▲廈門航空班機。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／台北報導

總統、立委選舉13日登場，海基會表示，近期陸續有台商、國人從中國大陸搭機返台，但他們未接獲有人反映訂位問題，若航點有增加定位的需求，航空公司將依實際狀況進行調整。

海基會發言人蔡孟君11日提到，確實陸續有台商、國人返台，據了解，大陸部分航點若有增加訂位需求，會依據實際訂位狀況進行調整，例如改換成大型的飛機執飛，來因應載客需求。

至於台商返台的需求，蔡孟君說，海基會目前還沒有收到台商反映有訂位的問題，「距離選舉很近，若台商有反映各式問題，會盡力協助。」

▼海基會發言人蔡孟君。（圖／記者蔡紹堅攝）

另外，關於春節返台包機，蔡孟君說，民航局已宣布春節前後各10天可飛航包機，開放兩岸13個客運包機航點，同時，15個定期客運航點若有需求，航司也可視市場需求調整機型、增加航班。

蔡孟君說，海基會將持續與各地台商協會保持聯繫，目前未接獲到台商朋友針對春節航班訂位上的問題，但若有具體需求，會即時向主管機關反映。

關於大陸商務部日前宣布正研究進一步暫停ECFA農漁、機械等產品的關稅減讓，蔡孟君提到，有關兩岸貨品貿易爭議問題，我方已多次提議，願在既有架構下與陸方協商，但陸方卻一再片面作為，損人不利己，進一步傷害兩岸經貿正常往來。

蔡孟君強調，中國大陸應停止種種干預與脅迫，一而再的介選作為，只會適得其反，雙方應透過既有機制解決爭端，才有助於兩岸關係的正向發展。

蔡孟君還說，海基會尚未接獲台商針對相關議題進行意見反映，將持續與台商保持密切聯繫，若有意見或看法，也會反映給主管機關參考。