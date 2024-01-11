1／13投票去！饒慶鈴籲縣民投下神聖一票

▲第16屆總統副總統及第11屆立法委員選舉將於13日舉行，台東縣投票數共計17萬8千餘人。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

第16屆總統副總統及第11屆立法委員選舉將於13日舉行，台東縣投票數共計17萬8千餘人，縣長饒慶鈴特別呼籲全縣公民，請依投票通知單所指定地點，攜帶印章及身分證各自前往所屬投票所投下神聖一票。



下屆總統副總統及立法委員選舉13日上午8時至下午4時舉行，全縣共設置236個投開票所，台東縣全縣此次選舉合法投票人口數為178728人，總統副總統投票數178728人、區域立委投票數115336人、平地原住民立委投票數45271人、山地原住民投票數17675人，敬請縣民踴躍前往各投開票所投票。



饒慶鈴11日特別呼籲全縣公民請於投票規定時間內，攜帶國民身分證、印章及投票通知單，前往通知單指定之投票所投下神聖一票，選出個人心目中理想的國家領導人及未來為台東縣福祉的代議士。



另外，這次第16屆總統副總統及第11屆立法委員選舉，總統副總統選舉票是淺粉紅色、全國不分區及僑居國外國民（政黨票）選舉票為白色、區域立法委員選舉票淺黃色、平地原住民立法委員選舉票淺藍色，以及山地原住民立法委員選舉票淺綠色，台東縣選委會籲請選舉人注意選票的顏色。