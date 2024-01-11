民進黨美德台中大造勢　賴清德喊話選民「投侯就是投馬英九」

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

2024大選再過不到40小時就要投票，民進黨今天晚間先到台中大造勢，現場湧入超過5萬人。民進黨總統候選人賴清德今天在晚會上砲轟，前總統馬英九稱就兩岸關係就要相信對岸領導人習近平，也呼籲選民「投侯友宜等於投馬英九」，要支持者用選票告訴馬英九他錯了。

▲民進黨台中大造勢，總統候選人賴清德砲轟前總統馬英九兩岸關係信習近平說法。（圖／記者白珈陽攝）



賴清德表示，每次大選都是決戰中台灣，懇請台中發揮關鍵力量，要選對的人、走對的路，不僅要讓美德贏台灣，也要讓八席立委全壘打，讓台灣「贏德美」。賴清德強調，1月13日的選舉是全世界在2024年第一場選舉，也是影響印太地區和平穩定的大選，台灣的未來到底是走向未來、還是走回過去？是贏向世界，還是走進中國，向威權專制低頭，命運都掌握在人民手上。

▲激戰搖擺州！民進黨「美德英」台中造勢5萬人潮擠爆。（圖／記者白珈陽攝）



賴清德指出，前總統馬英九接受國際媒體專訪，提到就兩岸關係而言，要相信習近平，還在訪談中多次強調台灣要回到九二共識，但其實大家都很清楚，馬英九的主張和時代已經過去，歷史已經翻新頁。

賴清德強調，我們對和平有理想，但不能有幻想，和平要靠實力，不是靠侵略者的善意，呼籲大家用神聖的一票向馬英九證明他錯了，也讓台灣堅定走向世界、贏向未來。