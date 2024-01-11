快訊／周孟蓉曝郭台銘通話內容！　「不會也不能支持柯文哲」

▲郭台銘。（圖／郭台銘辦公室提供）



記者崔至雲、蘇晏男／台北報導

屏東縣議長周典論女兒周孟蓉晚間在臉書上表示，她負責任明確的轉述鴻海創辦人郭台銘先生於去年11月25日打電話告訴她，「為了守護中華民國、政黨輪替他不會也不能支持柯文哲；因為支持柯文哲就是保送賴清德，更是葬送中華民國」。

對於周孟蓉臉書內容，周本人在記者截稿前均關機；《東森新媒體ETtoday》晚間也詢問郭辦，發言人黃士修僅回應，「沒聽說過，不評論」、發言人陳家頤則說，「周小姐的臉書發文，要請去問周小姐本人」。

周孟蓉轉述郭台銘的話表示，總統大選唯有集中選票，支持侯友宜才能完成政黨輪替，下架民進黨；唯有集中選票支持侯友宜，下架民進黨，才能守護中華民國；唯有守護中華民國的候選人，才能為中華民國掌舵，台灣才能走出困境，人民才能安生立命。

周孟蓉說，郭告訴她們，他是警察子弟，對國家忠誠，守護中華民國，是一生的信念、信仰。無論政局如何變遷，政治人物之間如何分合，對他而言守護中華民國這個信念不容抵觸。藍白合下架民進黨，是數學問題，更是民意體現。雖然最終沒有成功，但民意的呼喚和渴望，有良心的政治人物都不能漠視，更不能違背。

周孟蓉表示，基於這樣的良心，郭董明確告訴他們，為了下架民進黨，他不能也不會，更不可支持柯文哲。因為支持柯文哲等於保送賴清德，更等於葬送中華民國。

「守護中華民國及我們的下一代，唯一的一條路集中選票支持侯友宜」，周孟蓉根據郭台銘話語表示，他生在台灣，企業的發軔成長也在台灣，台灣阿銘深刻體會，國家不安定，人民不安心，一切都是空談。

周孟蓉說，郭董當時告訴她們，不管是他自行連署，或藍白合，這些都是過程，唯一的目標，就是政黨輪替。就是因為郭董這個初衷，她和父親才奮不顧身，投入守護中華民國的使命。即便因此她和父親受到政治迫害，父親周典論，甚至坐了政治黑牢。「但，我們不改其志，正如同郭董也不改初心」。