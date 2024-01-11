王惠美一封信喊話公務員「挺身終結邪惡」　酸民進黨8年瓦解公務體系

▲彰化縣長王惠美喊話公務員，民進黨執政8年來，公務體系逐步瓦解，這次大選是討公道的最佳時機。（圖／記者唐詠絮攝）

記者趙蔡州／綜合報導

2024總統大選倒數2天，彰化縣長王惠美11日晚間突然發文向公務員喊話，公務員是政府體系的核心，但在民進黨執政8年來，公務體系卻在逐步瓦解，甚至想修法把三級機關首長改由政務任用，幸好在國民黨立法院黨團成功擋下法案，這次大選是還公務員公道的最佳時機，呼籲大家要挺身而出，「選擇一個真正尊重公務人員體系的政黨！」

彰化縣長王惠美11日晚間在臉書以「王惠美給公務員的一封信」為題，對縣政府現任及退休的公務員表示，公務人員是政府體系的核心，也是帶動社會進步的引擎，強大穩定的公務人員體系，更是安定社會的一大支柱，然而民進黨執政8年來，公務體系的堅定基礎正在逐步瓦解中。

▲王惠美向公務員喊話，「大家要選擇一個真正尊重公務人員體系的政黨」。（圖／ETtoday資料照）

王惠美指出，執政黨因為無法帶動台灣經濟成長、解決年輕人低薪問題，於是朝退休公務員下手，美其名「年金改革」，實則營造相對剝奪感，造成社會對立，不僅破壞退休同仁與政府之間的信賴關係，更影響退休同仁的生活，許多優秀的年輕人也因為保障不再，不願意進入公務體系服務。

王惠美說，民進黨甚至還想修法把三級機關首長改由政務任用，讓那些辛辛苦苦努力工作的同仁失去晉升機會，幸好在國民黨立法院黨團的努力之下，把這個法案擋了下來，否則民進黨就可以恣意妄為，把公務人員名器拿來做政治酬庸，抹殺所有公務人員的努力。

王惠美直言，過去創造台灣經濟奇蹟的孫運璿、李國鼎、尹仲容、趙耀東等人，全部都是從基層公務人員出身，經過歷練後變成傑出的政務官，奠定台灣今天的基礎。

王惠美最後說，最黑暗的時刻，也是光明到來前的一刻，這次的總統大選，是還公務員公道的最佳時機，「大家要選擇一個真正尊重公務人員體系的政黨」、「善良如你我，在這場大選中不能袖手旁觀，只有挺身而出，才能終結邪惡力量，台灣的明天靠你、靠我、靠大家一起改變！」