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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳椒華晚間再發聲！力挺黃國昌：值得尊敬跟效尤

▲▼陳建仁施政總質詢 NCC主委陳耀祥 立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

日前時代力量黨主席王婉諭參加《賀瓏夜夜秀》節目，並在節目上指出前立委黃國昌擅長政治盤算、永遠在最後一刻做決定，是蠻優柔寡斷的人。同黨籍立委陳椒華事後為黃國昌發聲引來正反兩極聲浪，晚間她再度於臉書上發文支持黃國昌，並認為黃國昌是值得尊敬跟效尤的人。

陳椒華於臉書上發文表示，真要談論黃國昌，需要講兩個道理，第一個是做人的道理。有些人經常批評黃國昌，但她認為講話要憑事實，而不是無的放矢般謾罵，把自己跟黨的格局越做越小。四年前，如果不是黃國昌用盡身邊資源、募款出力，帶領整個黨跟志工全國巡迴造勢，2020年後，根本沒有時代力量三席不分區立法委員。「可以說我們三席是他帶領全黨衝刺，拚出來的，至今我仍深深感佩。據實說話，不悖於良心，是做人最基本的道理。」

▲▼針對柯文哲昨日於公辦政見發表會上發言內容遭剪輯後播出，台灣民眾黨不分區立委提名人黃國昌出面呼籲媒體不應受政治干擾。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨不分區立委候選人黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

陳椒華接著指出，第二個是，在什麼位置上，就該貫徹始終的道理。事實上，2020年大選後，黃國昌未曾對這個黨有過任何要求，不做任何干涉，默默回歸公民社會，繼續從公民角度監督政府，為公平正義而努力。「這不是傳統政治人物做得到的，也值得尊敬跟效尤。」

陳椒華強調，真正在立委位置上的人，更應該本於從政的初衷，不忘選民的託付，沒有選擇性的，貫徹監督執政者的本職，才能繼續開創時代力量的空間，這是站在立委職務上，就該貫徹始終的基本道理。「選舉只剩兩天不到，雖然任何負面回應都影響不了我的決定，但有些事還是該說清楚講明白。同時，我將繼續秉持信念，用盡我的能力，正面宣傳過去這四年的努力，為時代力量爭取支持。」

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