反擊民眾黨「白賊」　國民黨、侯辦限期黃國昌道歉：否則採法律動作

▲侯友宜競辦發言人黃子哲11日回應黃國昌指控。（圖／國民黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨不分區立委候選人黃國昌今（11日）指國民黨總統候選人侯友宜競辦發言人黃子哲為《中華日報》社董事，公然散布經捏造的鴻海集團創辦人郭台銘公開信，惡意散播不實訊息。對此，黃子哲今（11日）回應，民眾黨開記者會前，《中華日報》已經澄清，但民眾黨繼續造謠，要求明中午前對此事正式公開澄清、道歉，否則一定提出法律動作。

網路流傳一份「台灣阿銘的公開信」，內文提及「就在這周六，集中火力將選票投給藍營候選人侯友宜、趙少康，因為他們兩位是最有可能當選的候選人！這是我的心願」。但郭辦表示，此信非郭辦發出，已交由律師處理。由於《中華日報》刊登了此一消息，黃國昌11日指，黃子哲為《中華日報》社董事，公然散布經捏造的郭台銘公開信，惡意散播不實訊息，要求國民黨講清楚。

對此，國民黨下午舉辦「宣明智說經手幫郭講出心中話，民眾黨信口雌黃，黃國昌應道歉」記者會，由文傳會主委林寬裕、黃子哲出席。林寬裕表示，國民黨未採信訊息內容，但民眾黨卻具名指責國民黨出奧步，冒名幫郭台銘發信，這根本是不實指控，幾乎在同一時段，聯電榮譽副董事長宣明智已說明是他居間聯繫，並與其他幾位朋友合力完成的。

林寬裕強調，國民黨完全沒有參與，更沒有轉傳，民眾黨在查證上的疏失，應該要向國民黨、侯辦與社會大眾道歉。

黃子哲則表示，此事真相就是民眾黨是「白賊」， 明知道跟國民黨、侯辦無關，還無端指控、無端抹黑；他鄭重強調，侯辦對於這信件的內容或者流出等相關狀況，事先毫無所悉、毫不知情、更毫無關係，所以要這樣抹黑、汙衊，根本大可不必。

至於牽扯《中華日報》的部份，黃子哲指出，《中華日報》電子報《中華新聞雲》在很快的時間內就發出聲明，「有關十一日早上網路流傳一份『郭台銘出面了。台灣阿銘的公開信』，本報未經查證即刊登予電子報，事後查證此文並非郭台銘先生所發出，內容也不實，特此澄清，並向郭先生及讀者致歉」。

黃子哲質疑，黃國昌、民眾黨總統候選人柯文哲競辦發言人陳智菡與民眾黨不懂國字嗎？他是中華日報董事，不是中華日報的編輯，也不是主管，只有董事會開會才會去，這樣的邏輯很難懂嗎？

黃子哲表示，民眾黨開記者會之前，中華日報已經澄清，但民眾黨繼續造謠、抹黑，令人非常遺憾，要求民眾黨在明天中午以前，對此事要正式公開澄清、道歉，否則，對於民眾黨違反選罷法，甚至誣告的行為，一定會提出法律動作，絕不寬貸。