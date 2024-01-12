快訊／棄藍綠保台灣！　黃國昌喊「贏回國家」：集中選票投一號

記者袁茵／台北報導

選舉倒數1天，民眾黨總統候選人柯文哲12日於凱達格蘭大道前舉辦「凱道公民之夜」，約晚間9時主持人喊出，線上25萬、現場30萬人的人數。不分區立委候選人黃國昌表示，「我們要贏回我們的國家」，並喊出棄藍綠保台灣，集中選票投一號柯文哲。

▲民眾黨選前之夜，不分區立委提名人黃國昌致詞。（圖／記者林敬旻攝，下同）

根據民眾黨規劃的流程，下午4時開放民眾做安檢進場，並於6時30分進行暖場表演。據了解，現場擺放1.8萬張座椅，但6時30分的暖場活動還沒開始，現場民眾就已經坐滿場內椅子，且景福門已滿，人潮溢出到信義路、仁愛路上；主持人稍早喊出，線上25萬、現場30萬人。

黃國昌上台致詞時表示，10年前有人說過，參選是要改變台灣政治文化，所以發起了這場運動，而今晚則走上凱道，「這場運動，屬於凱道上每一個朋友；這場運動，屬於現在在網路前面，關心這場集會的朋友們，更是屬於全體台灣人們！」

黃國昌提及，這場運動真正改變了台灣政治文化，不需要靠鈔票、緊抱財團大腿，「每一位公民、每一個小草，我們所蔓延的力量，正在改寫台灣政治的歷史，而這段歷史，明天就要畫上最美好的篇章。」

黃國昌指出，在這場改變台灣政治文化的公民運動，他們不會像兩大黨一樣用仇恨撕裂，他們要用愛與團結，「因為我們要贏得的不只是這場選戰，我們要贏回我們的國家！棄藍綠，保台灣，集中選票投一號柯文哲，凍蒜！」