快訊／黃國昌控散布郭董假信　黃子哲反告：小丑戲精只會背骨

▲侯辦發言人黃子哲(左)在律師陪同下，到北檢控告黃國昌涉嫌誣告及誹謗。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉昌松／台北報導

近日網路上流傳一份署名鴻海創辦人郭台銘的公開信，呼籲選民集中選票給國民黨，11日遭郭台銘辦公室否認真實性，民眾黨不分區立委候選人黃國昌提告指控，國民黨控制的《中華日報》公然散布不實謠言，並指出總統候選侯友宜辦公室發言人黃子哲是《中華日報》董事。黃子哲12日怒批黃國昌是「小丑、戲精」，並到台北地檢署遞狀反控黃國昌誣告誹謗。

在11日被廣為流傳的1封網路公開信，以「台灣阿銘的公開信」開頭，述說自己在君悅飯店藍白合公開破局後，銷聲匿跡1個多月，是希望回歸一般國民的身分，現在希望他的支持者集中火力將選票投給侯營候選人侯友宜、趙少康。

郭台銘辦公室表示，這份信件並非郭辦發出，已請律師研究處理。聯電榮譽副董事長宣明智承認，是他和朋友共同草擬，「他(指郭台銘)想說的話，我們幫他說出來」。首先刊登相關報導的《中華日報》則是更正澄清，一時不察，並將新聞下架。

▲聯電榮譽副董宣明智表明，是他和朋友草擬「台灣阿銘的公開信」。（資料照／記者賴文萱攝）

黃國昌痛批這是國民黨的選舉奧步，謊稱郭台銘號召支持者將選票投給侯趙，並為此告發《總統副總統選舉罷免法》意圖使人不當選而散布謠言等罪，黃國昌在個人臉書粉專中，除要求國民黨主席朱立倫和侯友宜出來講清楚外，並註記「侯友宜競辦發言人黃子哲為中華日報社董事」。

黃子哲為此大為光火，認為相關人與團體都已澄清、說明，「黃國昌硬是要對我們提告，非常遺憾也要嚴重譴責」，「黃國昌的行為，小丑1個、就是戲精，擅長濕背秀，擅長背骨秀，擅長獅吼卻不知所云秀，遺憾民眾黨內牛鬼蛇神，一窩白賊，我直球對決，如果我有一絲一毫參與，我辭《中華日報》董事，如果沒有，黃國昌辭去不分區立委。」

陪同提告的律師簡榮宗補充，民眾黨發言人陳智菡在11日記者會說，早就掌握相關資訊，知道作者是誰，由誰發出，「如果早就知道，怎麼還會說跟侯辦有關，怎麼會跟黃子哲有關」，因此要控告黃國昌涉嫌誹謗以及誣告罪。