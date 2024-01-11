快訊／經手「郭台銘公開信」挺侯康　宣明智：我做的我負責

記者賴文萱／高雄報導

總統大選投票倒數，近日網路流傳一封「台灣阿銘的公開信」，內容稱郭台銘喊話要將選票集中投給侯康，但遭郭辦嚴正否認，將交由律師處理。聯電榮譽副董事長宣明智11日承認，他揣摩郭的心境後，和友人共同草擬發出信件。晚間，他南下高雄助選時被問及此事表示，「我做的所有事情我會負責」。





▲宣明智南下高雄力挺國民黨4位立委候選人。（圖／記者賴文萱攝）

網路流傳一份鴻海集團創辦人郭台銘署名的「台灣阿銘的公開信」，內文提及「就在這周六，集中火力將選票投給藍營候選人侯友宜、趙少康，因為他們兩位是最有可能當選的候選人！這是我的心願」。對此，郭台銘辦公室今（11日）回應，此信非郭辦發出，已交由律師處理。

▲宣明智力挺高雄4位國民黨立委候選人。（圖／記者賴文萱攝）



宣明智11日下午前往嘉義市，替立委參選人張秀華站台。當被問及此事，他承認了以老朋友身分，幫郭董把心中的話說出來，信件是由自己經手，並與其他同為「郭粉」的好友商討，才寫出這封信的內容，「所以希望大家搶救郭台銘，票投侯友宜」。

對於郭辦稱該封公開信將交律師處理，宣明智晚間在高雄受訪表示，他看到新聞報導才知道。他坦言，郭董本人確實沒跟他說，但他強調「我做的所有事情我會負責」，任何人如果有意見，可以讓他知道，對於這封信的內容如果有要改進的地方，也可以告訴他，歡迎多多批評指教。

宣明智強調，他以人格保證，這封信不是侯辦或是其他任何人造假的，是他跟很多朋友一起研擬出來，覺得用這樣的方式才能把郭董不在台灣，但心在台灣的一種狀況跟大家報告。

宣明智指出，「我跟他（郭台銘）從小一起長大，我認為他的心思我最清楚，從4年前他有興趣為國家服務，到這次花了非常多時間，他提出來很多政策大家都贊成，也變成其他候選人的政見。」

宣明智說，郭董倡議主流民意，就是希望台灣有更傑出的政府領導我們，這份心意不該缺席，也該讓郭粉及愛護郭的朋友知道，這是大家共同草擬這封信的動機，但裡頭的內容，若有不對的地方，還請多多指證，「絕不是任何人可以左右我去做任何不當、不法的事情。」