再向白色力量喊話！侯友宜：不要搞綠白曖昧　「政黨輪替藍白要合作」

▲2024選戰倒數階段，國民黨總統候選人侯友宜在黨主席朱立倫、黨籍新莊立委候選人蔣欣璋的陪同下，車隊在新莊街頭拜票。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

選戰到數2天，國民黨總統候選人侯友宜今（11）日晚間在臉書上發布一封「致白色力量的同伴們」的貼文，侯友宜提到，民進黨很多奧步，但民眾黨要跟著用嗎？民眾黨自詡網軍很強，請問誰在網路大搞棄保？誰用一個沒頭沒腦的網路民調，抹紅侯康是中共同路人？白色力量，不要再被少數選戰幕僚帶錯路了；要政黨輪替，藍白要共同合作、下架民進黨，白色力量不是要去搞綠白曖昧、投機分贓。

侯友宜指出，剩二天投票，決定台灣未來四年，白色力量絕對關鍵，過去半年多來，藍白兩黨及群眾，雖然沒有整合，但是仍堅持著共同的初衷—實現台灣第四次政黨輪替。因為，他們看到，民進黨執政8年，貪腐鴨霸、政策無能；

他們感受到，絕大多數民眾，強烈要求下架民進黨。「我們兄弟登山、各自努力，奮鬥往同一個目標前行」。

侯友宜表示，希望就像盧秀燕市長講「藍白政黨沒有合，藍白人民用選票合！」他們對民意感知相同，所以很多政見非常相似，包含：恢復兩岸觀光文教交流、盡速完成兩岸人民監督條例、尊重憲法、維持兩岸和平、採用核能優化能源政策、徹查貪腐弊案(他主張加上設立特偵組)、反對廢死(柯文哲主張修法加上終身監禁)，他提出強化醫療投資到GDP8%、廢除巴氏量表，柯文哲也立刻跟進同意。

侯友宜接著說，競選過程，不免有摩擦對立；但有些嚴重離譜的，他們也要此提醒更正。包括，公共政策，侯康提出青年侯康貸，免自備頭款；柯文哲竟然扣上「墊高房價」的帽子；請問年輕人要花幾年才能籌措？或要讓沒有能力幫忙孩子的父母內疚？每年增值稅一千億，撥一二成照顧年輕人，不是社會正義？

侯說，包括，政治主張，侯康主張，民進黨做不好、要下台負責，藍白共組聯合政府；柯卻說，國會和內閣，民眾黨和綠或藍都可以合作；這不是拋棄了責任政治的是非基礎？這不是權力分贓？難道民眾黨要的聯合政府，是要綠白合作、棄藍保綠？選舉造勢舞台或許共用，但是政治舞台可以共同起舞嗎？

侯友宜說，包括，選舉奧步，民進黨當然很多奧步，但民眾黨要跟著用嗎？民眾黨自詡網軍很強，請問誰在網路大搞棄保？誰用一個沒頭沒腦的網路民調，抹紅侯康是中共同路人？這些抹黑抹紅奧步，是進步價值嗎？這不是軟土深掘嗎？「請問我們有抹過柯主席嗎？」

侯友宜認為，在選戰混亂中，很多東西是幕僚塞給柯文哲的，這不是柯和白色力量的原意，白色力量，不要再被少數選戰幕僚帶錯路了；要政黨輪替，藍白要共同合作、下架民進黨，白色力量不是要去搞綠白曖昧、投機分贓，政治除了選舉輸贏，更要用行動回報人民。

侯友宜喊話，人民很辛苦的等了、忍了8年、人民恐懼擔心兩岸和平，藍白合作，才能讓人民喘息一下、讓台灣安心一下，柯文哲自己說，民眾黨還小，二席縣市長、幾席立委，藍營是這次推動政黨輪替的主力，但也需要白色的助力，白色力量，是這次藍綠天秤的關鍵砝碼，會決定台灣未來。

侯承諾，完成第四次政黨輪替，他們一定推動藍白聯合政府，結合白色力量的價值主張，實現清廉勤政、和平台灣。同時承諾，未來政黨輪替將以四年為一輪，做不好，不連任，讓台灣的政治領袖，更要戰戰兢兢；讓台灣的民主品質，更能向上提升。「1月13日，選票不要浪費白投，政黨要輪替，票投3號侯友宜、趙少康」。