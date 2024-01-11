國民黨新CF諷《在路上》　開倒車、海邊哏「酸好酸滿」

記者蘇晏男／台北報導

國民黨今（11日）推出最新CF，由不分區立委候選人柯志恩、謝龍介主演，回擊並暗諷民進黨競選廣告《在路上》。國民黨發言人楊智伃說，希望透過影片讓大家了解，引導國家道路需要一個好師傅，民進黨只會當老司機，不斷的亂開車，毫無營養，民進黨總統候選人賴清德坐副駕的這四年，不但搞不清楚這個車子如何保養、裝修，可能連要開去哪裡也都不曉得？成為大家最討厭的副駕。

▲國民黨推最新的CF，諷民進黨《在路上》。（圖／國民黨提供）

國民黨11日「112選前之夜相約贏回中華民國、公布選前新一波CF」記者會，公布選前最後時刻的CF影片，名為「國家機器被玩壞了，需要換好師傅，才有台灣的未來」。楊智伃說，謝龍介、柯志恩擔任主角，希望透過兩位的專業，顯現國民黨不分區立委名單，以及國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康、區域立委等，才是最懂台灣，最懂國家治理，能帶領台灣前往更好的方向。

影片場景設定在一個修車廠，片頭由柯志恩詢問謝龍介，「你覺得這開車的人，是什麼樣的人？」謝龍介則以過去在台南市議會質詢時任台南市長賴清德的「一生只監督你一人」的名言，說賴「很壞」，偏偏硬要走了一條壞的道路，實在是「頭殼壞了」。

片中柯志恩也問謝龍介，去哪裡找到這台車？謝龍介回應，在海邊，這群人可能吃錯藥的樣子，迷迷糊糊，大家都往前開，結果他們卻開倒車。此外，柯志恩也提到，「有些事情，不需要坐上駕駛座，你坐在副駕座，你也有感覺，對吧」。

楊智伃指出，希望透過影片讓大家了解，引導國家道路需要一個好師傅，但人民只看到民進黨只會當老司機，不斷的亂開車，毫無營養，賴清德坐副駕的這四年，不但搞不清楚這個車子到底要如何保養？或要如何裝修？賴可能連要開去哪裡也都不曉得？成為了大家最討厭的副駕，就是永遠都在睡的那個。

「換好師傅，才有未來」，楊智伃強調，國民黨未來可以掌握國家的方向盤，一定會成為好的領導者，會了解這部車，會保養這部車，會知道方向要往哪裡走，如果民進黨不懂車，不保養，不知道到底要把國家開往哪個方向？就讓專業的侯友宜、趙少康以及國民黨團隊來做。