陳時中轟在野黨「造謠出一張嘴」　心疼防疫團隊：你們委屈了

▲台北市競總主委陳時中登台致詞。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

民進黨今（11）晚間在總統府前舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」萬人造勢活動，現場喊逾8萬人齊聚，台北市競選總部主委陳時中登台高呼「選對的人走對的路」，也批評在野黨造謠疫苗合約「封存30年」，造謠出一張嘴；衛福團隊沒有愧對國家，感謝他們面對這麼多無情的攻擊之後，依然做對的事情，「團隊的朋友，你們委屈了！」

陳時中今天晚間前往凱達格蘭大道參與造勢活動，他致詞表示，回顧過去幾年，國際上有疫情、有戰爭、有中共的文攻武嚇，還有境外勢力假訊息想要滲透台灣，對台灣來說，頭頂的風，實在非常大，但是，在總統蔡英文帶領下，大家在風雨中穩步向前，度過一場百年大疫，經濟表現也比其他國家優秀。

陳時中批評，在野黨用假訊息抹黑政府，讓他感到心痛，特定人持續把疫苗採購的議題當成提款機，因為他們知道，採購合約附有保密條款，便大肆造謠「合約要封存30年」，不知說幾遍都說不聽。

陳時中說，實際上，高端疫苗保密期限是5年，只要期限到就可以公開，目前政府也努力協調要提前公開，對比外國廠牌疫苗保密時長更久，達7至9年，到現在都沒有人在公開，如果政府片面毀約，以後什麼人敢跟台灣做生意？違約後若面臨官司、求償問題，誰要來賠？

陳時中表示，相關資料早就依照合約內的除外條款，送司法機關檢閱、調查，兩年來一共有63個疫苗採購案相關指控，最後均查無不法，全數簽結，司法結果明明白白，藍白兩黨卻假裝不知道，一直要求政府違反合約、破壞台灣的誠信，「造謠出一張嘴，闢謠像我走斷腿，怎麼講都沒用，這樣好嗎？這樣可以嗎？要用選票反對這事情好不好？」

陳時中談及，「當我和防疫團隊在國內承受一波又一波的攻擊和抹黑時，國際卻拿出一份又一份的報告，告訴全世界：台灣就是防疫的模範生」；世界第一被嫌成一毛不值，請用選票表達「台灣人相信自己」，過去幾年台灣同胞同島一命，不讓疫情傷害台灣，現在要再一次站出來，用選票拒絕造謠抹黑，不讓假訊息繼續傷害台灣。

陳時中表示，「過去我們衛福團隊沒有愧對國家」，疫情期間把國人放在比家人、朋友更優先，自己以衛福部團隊為榮，也感謝他們面對這麼多無情的攻擊之後，依然做對的事情，「團隊的朋友，你們委屈了，但是只要國家有需要，我們還是義無反顧！」