馬英九呼籲兩岸「相信習近平」　王世堅批三八裝賢慧：老番癲啦！

▲立委候選人王世堅出席「台灣美德站出來，凱道護國之夜」造勢活動。（圖／翻攝自賴清德YouTube）



記者杜冠霖、呂晏慈／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（11日）晚間在總統府前舉辦「台灣美德站出來，凱道護國之夜」大型造勢活動，支持者人潮已經將景福門包住且外溢，估計已超過5萬人，立委候選人王世堅率先致詞，他表示，台灣人已經站起來了，前幾天前總統馬英九要台灣人相信習近平，「他的講法是三八裝賢慧、老番癲啦！」

《ETtoday新聞雲》現場直擊，「台灣美德站出來，凱道護國之夜」造勢晚會今天晚間7點半登場，活動剛開始，支持者人潮就已經包圍景福門，附近的台大醫院捷運站也被擠得水泄不通，還有不少支持者自製標語到場，相當驚人。

王世堅致詞時表示，台灣是全世界第六大外匯存底國家，台灣人已經站起來了，所以要信賴台灣、堅定向前，前幾天馬英九要台灣人相信習近平，很簡單的道理，怎麼會把台灣的命運跟生死交給獨裁者？馬英九的講法叫做三八裝賢慧、老番癲啦！

王世堅也提到，趙少康還說，中共國防預算是台灣17倍，中共花8兆5千億，確實是台灣17倍，但中共敵人也是台灣的17倍，從韓國、日本、泰國、印度、菲律賓、新加坡一路下來，不用擔心，照馬英九的講法，他就是要讓中共不廢一兵一卒併吞台灣。

王世堅呼籲，美國這麼強就是有信念，有一句話刻在國會：Freedom is not free. 自由要靠我們自己、世世代代努力爭取，這次投票全世界都在看、對岸也在看，投給賴清德、民進黨立委，投給子孫看、給全世界看也給中共看，「告訴中共，台灣人不是只追求金錢、不貪生怕死、叫我們跪著就跪著！好不好！」語畢也獲全場支持者歡呼。