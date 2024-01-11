「羅智強奧步史無前例」　苗博雅：若我勝出「代表台灣不再有鐵票區」

▲111民進黨凱道「護國之夜」造勢晚會，立委候選人苗博雅致詞。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖、呂晏慈／台北報導

民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴競選總部今（11日）晚間在凱道舉辦大型造勢活動，現場湧入大量支持者，人潮甚至向自由廣場擴散，估計超過8萬人，立委候選人苗博雅表示，大安區出現史無前例情況，國民黨候選人羅智強奧步一招接一招，抹黑看板、傳單、假民調簡訊跟電話，若13日開票結果自己能夠勝出，這是指標性的勝利，代表台灣不再有鐵票區、所有政黨都不可以在鐵票區胡作非為。

苗博雅表示，大安區出現史無前例情況，羅智強奧步一招接一招，大安區安和樂利的社區出現一面面抹黑看板跟傳單，每個人手機都接到假民調簡訊跟電話，但我不怕這些奧步，因為自己在大安區服務連續超過1800天、500項政績、5千件陳情案絕對禁得起檢驗，人格特質光明磊落、問政理念不怕你問，對抗羅智強絕對有信心。

苗博雅喊話，現在是台灣歷史關鍵時刻，習近平1月又發表祖國統一是歷史大勢所趨，馬英九叫台灣人相信習近平、羅智強馬上附和，現在時間又回到2014年，大家挺身而出捍衛台灣、希望公民力量再次站出來。

苗博雅指出，在場所有人來自不同地方、黨派、族群、性別，但只有一個信念就是為了國家，跨領域、世代、黨派站在一起，為下一代的未來走向世界、而非鎖進中國。

苗博雅表示，若13日開票結果，自己在大安區勝出，台灣就真的不一樣，這是指標性的勝利，代表台灣不再有鐵票區、所有政黨都不可以在鐵票區胡作非為，代表公民力量的勝利。