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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

姚立明：歧視弱者就是柯文哲的本性　怎當國家領導人？

▲▼姚立明、戴瑋姍召開「從藍白互罵大巨蛋，看見藍白一樣爛」記者會。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲姚立明翻出柯文哲昔日歧視弱者語錄。（資料照／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲提出「對原住民教育宣導，改變其宗教、獵食方式」等政見主張，引發歧視爭議。民進黨總統候選人賴清德全國競總主委姚立明今（11）表示，聽聞柯文哲再次發表對原住民的歧視言論，他並不驚訝，因為柯文哲的本性就是如此，過去與柯文哲共事，深知柯文哲自認自己是高智商、高收入的強人代表，因此三不五時就會表露出他歧視弱者的本性。

姚立明細數過往柯文哲歧視言論，面對遊民議題，柯文哲曾說「遊民洗乾淨就變成遊客了，那管理街友就像管理流浪狗一樣，只要定時給他們餵吃的就行」；在性別議題上，柯文哲不僅曾說「台灣的女生跟日本人不一樣，不化妝就出來嚇人」，2014年競選台北市長時，當時也稱嘉義市長候選人陳以真長得那麼好看，「適合坐櫃檯」。

姚立明直言，柯文哲日前提出社會福利政策，面對弱勢族群議題，脫口說「如果我們不照顧弱勢，他們就會去強姦殺人」，這就是他對於弱者的看法。

姚立明也說，但如果反過來，這些曾經有過強姦殺人的前科犯成為強者，譬如說成為議長或委員了，柯文哲就會立刻幫他們說話，例如柯文哲就曾主張排黑條款一定要改，要讓他們有重振的機會。姚立明認為，柯文哲對於社會強者與弱者如此的差別待遇，透露了他的本性，像這種對弱者歧視的態度，又怎麼適合擔任國家領導人呢？

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