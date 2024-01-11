馬英九出席選前之夜「臨時被取消」　黃暐瀚嘆：真心換絕情！

▲馬英九。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康明晚將在板橋第一體育場舉辦選前之夜；不過，前總統馬英九卻未列席，被質疑與馬稱「必須相信大陸國家主席習近平」有關。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，馬英九人生第一次掏腰包刊登報紙廣告幫藍營候選人催票，但卻真心換絕情，國民黨為了眼前的考量，臨時取消馬的邀請，質疑「真正受傷的，會是誰？」

國民黨舉辦「112選前之夜相約贏回中華民國、公布選前新一波CF」記者會，會中電視螢幕顯示的選前之夜出席嘉賓包括馬英九；不過，事後黨中央發布的新聞稿，除了侯友宜、趙少康以及國民黨主席朱立倫外，立法院前院長王金平、不分區立法委員第一名韓國瑜、台大前校長管中閔、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕以及雙北區域立委候選人、不分區立委候選人等與會，並未列入馬英九，而馬辦則回應，「我們沒有受邀，所以不會出席。」

針對該說法，外界質疑是因為馬英九接受外媒專訪時稱「必須相信中共總書記習近平」而遭到侯辦切割，但國民黨則回應，「民進黨針對馬前總統接受外國媒體訪問的內容，不當的攻擊馬前總統，為了避免民進黨利用機會詆毀馬前總統，因此才沒有邀請馬前總統出席。」

黃暐瀚今日在臉書發文表示，馬英九實在是真心換絕情，人生第一次「掏腰包」刊登報紙廣告，就是幫國民黨的總統候選人催票，但誰這樣「滿腔熱血」的同一天，居然被取消選前之夜，臨時被告知造勢晚會不用來了。

黃暐瀚指出，為了以大局為重，馬辦只能被動回應「沒有受邀」，但有沒有受邀，去翻翻原版的板橋晚會流程就知道，不是他沒受邀，而是「不受歡迎」了，被當成麻煩了，所以被迫不出席。

黃暐瀚也為馬英九抱不平，他認為，馬英九為了讓國民黨贏，主動刊報紙廣告；為了讓國民黨贏，被取消也默默吞下。但其實德國之聲的專訪內容，都是2015年馬習會的「基礎」來談，其實馬英九根本沒有變，重點也不在「信任習近平」，根本無意為侯友宜找麻煩。但國民黨為了眼前的考量，臨時取消選前晚會的邀請，質疑「真正受傷的，會是誰？」