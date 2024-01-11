選前2天賴清德桃園掃街　綠營支持者夾道高呼「凍蒜」！

▲民進黨總統候選人賴清德今天上午在立委候選人黃世傑陪同下在桃園市楊梅市區以車隊掃街拜票。（圖／賴清德競總提供）

記者沈繼昌／桃園報導

2024總統副總統暨立委選舉倒數第2天，總統候選人賴清德今（11）日在桃園市各區以車隊掃街爭取鄉親支持，上午在行政院副院長鄭文燦、立委候選人黃世傑陪同下，在楊梅地區掃街拜票，下午則在立委候選人劉仁照、彭俊豪等人陪同下，在平鎮、中壢等地區掃街，沿途都受到支持者夾道迎接，並高呼「凍蒜」！

▲民進黨總統候選人賴清德今天上午在立委候選人彭俊豪陪同下在桃園市中壢地區掃街拜票。（圖／賴清德競總提供）

選戰進入倒數48小時，賴清德一路從南到北旋風式車隊掃街拜票，希望在最短時間凝聚最多支持者的信心，鼓勵支持者一定要出來投票。賴清德今天上午在行政院副院長鄭文燦、立委候選人黃世杰陪同下，在楊梅市區以車隊掃街拜票；下午則由立委候選人劉仁照、彭俊豪等人陪同下，在平鎮、中壢地區掃街拜票，隨後後再轉往桃園市北區立委候選人范綱祥接棒，最後再與第一選區立委候選人鄭運鵬進行車隊掃街。

▲民進黨總統候選人賴清德今天上午在立委候選人劉仁照陪同下在桃園市平鎮地區以車隊掃街拜票，受到支持者夾道歡迎。（圖／賴清德競總提供）

掃街拜票過程，鄭文燦均全程陪同，甚至當起麥克風手，努力為賴清德、蕭美琴以及立委候選人拉票，持續喊出「選對的人、走對的路」、「挺台灣」等口號，掃街車隊所到之處受到支持者夾道歡迎，大家直呼「凍蒜！凍蒜！」賴清德等人則是一路微笑向民眾揮手致意。