「凱旋苑」青年租金已開始補貼！　侯辦酸：賴清德公益信託不在路上

▲國民黨總統候選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜的「凱旋苑」爭議，自1月5日公布青年租金補貼申請管道後，據侯辦指出，已有4件申請案件，皆為凱旋苑青年住戶，反觀賴清德萬里老家，說要公益信託，結果被文化部、教育部證實「虛晃一招」，根本沒有提出過申請，根本還在賴皮、不在路上。

侯友宜競選辦公室發言人王敏旭指出，1月5日公布凱旋苑青年租金補貼申請管道後，根據又昱公司統計，至今已有4件申請案件，皆為凱旋苑青年住戶，其中1件已完成審核，並於今日完成一月的補貼撥款，2件仍須補齊文件，1件尚未提供應備文件，4件皆依「家庭年所得總額133萬以下」條件申請。

王敏旭表示，侯友宜去年12月30日在記者會上宣布要將凱旋苑捐作青年住宅，在與新壽合約未到期前，先進行租金補貼。隨後就公布申請管道歡迎符合條件的青年朋友來申請。面對申請案件也快速審核、快速撥款，一切說到做到。反觀賴清德萬里老家，說要公益信託，結果被文化部、教育部證實「虛晃一招」，根本沒有提出過申請，根本還在賴皮、不在路上。

王敏旭說，賴清德面對萬里違建、台南炒房的爭議，始終閃躲迴避，證明公益信託、居住正義只是賴清德隨便喊喊的口號，沒誠信、賴皮到底才是賴清德真面目。奉勸賴清德，誠實面對老家違建、炒房爭議，並且正面回答對死刑執行的態度，也請在選前公布高端採購合約及EUA審查會議記錄，千萬不要賴皮到底。

