邁向2050淨零目標　中市府首度召開低碳氣候變遷因應推動會

▲台中市政府積極邁向2050淨零目標，昨天首度召開低碳氣候變遷因應推動會，由秘書長黃崇典（下）主持。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府去年制定「台中市永續淨零自治條例」，並獲市議會三讀通過後，昨（10）日首度開會，會中報告「台中市111年溫室氣體減量執行方案成果報告」，成績亮眼，秘書長黃崇典表示，市長盧秀燕上任後積極推動「永續淨零三部曲」，全面配合聯合國永續淨零的重要議題，並加速朝2050淨零排放目標邁進。

黃崇典表示，昨日會議相當重要，是繼去年12月「台中市永續淨零自治條例」通過後首次召開會議，而且從原本的「台中市政府永續發展及低碳城市推動委員會」，升級為「台中市政府永續低碳城市及氣候變遷因應推動會」，成員包括28名局處首長及7名外聘委員。

會中報告台中市111年努力成果，例如，整體溫室氣體排放量3342萬噸CO2，相較110年下降4%；再生能源裝置容量達1935.50MW，全國第三；推廣工商業節約能源輔導累計達300家次，並成立ESG輔導團輔導企業減碳等，使溫室氣體排放量相較於108年降幅達19%；台中市電動公車數408輛，設籍數全國第二，相當於每4台公車就有1台是電動公車。

市府並獨步全台訂出「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，以免計算容積樓地板等方式，鼓勵建商打造垂直綠化的景觀綠意陽台，108年實施以來迄今，共有234件案件申請，核准158案建造執照，其中23案已完工，增植6235棵喬木，植樹量約創造2.7座文心森林公園。

「台中市永續淨零自治條例」共8章63條，以「零碳產業」、「零碳環境」、「零碳交通」、「零碳生活及教育」、「氣候變遷調適」五大專章，加速打造台中成為永續零碳城市的典範，推動全球永續發展的步伐。