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長大邀王正坤演講　分享以BGS國際商學會理念經營連鎖企業

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀在長榮大學演講，闡述連鎖醫學美容企業如何以BGS國際商學會理念的榮譽、智慧、熱誠來經營連鎖企業，建立良好的聲譽，提高競爭力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀在長榮大學演講，闡述連鎖醫學美容企業如何以BGS國際商學會理念的榮譽、智慧、熱誠來經營連鎖企業，建立良好的聲譽，提高競爭力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

長榮大學孫惠民副校長、管理學院林傑毓院長與曾妍娟執行長，邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師演講，闡述連鎖醫學美容企業如何以BGS國際商學會理念的榮譽、智慧、熱誠來經營連鎖企業，如何幫助企業建立良好的聲譽，提高企業的競爭力。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀在長榮大學演講，闡述連鎖醫學美容企業如何以BGS國際商學會理念的榮譽、智慧、熱誠來經營連鎖企業，建立良好的聲譽，提高競爭力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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長榮大學管理學院通過國際菁英商學院協會(AACSB)認證，成為國際商學榮譽學會(BGS，Beta Gamma Sigma)的一份子，國際商學榮譽學會(BGS)的理念是榮譽(BETA)、智慧(GAMMA)、熱誠(SIGMA)。BGS學會使命是鼓勵和表彰商業研究中的學術成就，培養領導才能、專業卓越、專業技能、對榮譽和正直的持久承諾，追求智慧、認真和服務。

國際商學榮譽學會(BGS)在世界各地擁有超過98萬名會員，擁有通過AACSB國際認證的各國商學院等600多個大學分會，分布在 190 多個國家。王正坤醫師因為企業經營表現優異、社會貢獻與學術研究，於2023年獲得BGS國際商學會美國總部頒發榮譽會員獎項。

王正坤醫師是企管博士、皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學企管博士班老師、成功大學EMBA碩士班老師與藝群醫學美容集團董事長，藝群醫美集團旗下有14家診所與1家Dr.藝群保養品公司。

王正坤醫師表示，榮譽、智慧、熱誠很適合用於打造企業文化。「榮譽」是指企業應該堅持誠信和道德，並將這些價值觀融入企業文化中。擁有榮譽感的醫美診所，在患者接受醫美治療之前會先明白告知每一種醫學美容的副作用與預防方法，在患者簽署知情同意書之後，才能治療。醫美診所不可以故意掩蓋副作用，不可以故意欺騙患者，不可以一味追求業績。因為重視榮譽，所以王正坤醫師也獲得台灣醫療典範獎、國家品牌玉山獎傑出企業領導人、台灣100大MVP經理人、台北醫學大學傑出校友、長榮大學傑出校友等獎項。

「智慧」是指企業應該不斷學習和創新，以應對不斷變化的市場和環境。企業應該鼓勵員工參加培訓和進修課程，以提高其技能和知識水平。王正坤醫師於成功大學與長榮大學擔任老師，撰寫醫學教科書與醫學論文。20年來，每週於藝群醫美集團內部舉辦醫師讀書會議，訓練醫師與員工，提供與時俱進的醫學知識，讓藝群醫美集團與國際接軌。

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀在長榮大學演講，闡述連鎖醫學美容企業如何以BGS國際商學會理念的榮譽、智慧、熱誠來經營連鎖企業，建立良好的聲譽，提高競爭力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「熱誠」是指充滿熱情地投入工作和生活，並且以真誠的態度對待他人。藝群醫美集團過去一年內，於台灣快速增加5家分院診所，就是因為有一群熱情的員工，充分投入工作，在台灣各地開設連鎖診所。王正坤醫師本身就是充滿熱情的人，獲得同事的信任，也因此擔任過很多協會的理事長，曾任台灣醫用雷射光電學會理事長、台南市醫師公會理事長、成功大學EMBA校友總會理事長、大台南觀光聯盟理事長、台灣美容醫療促進協會理事長、長榮大學校友總會理事長等職務。

王正坤醫師強調，國際商學榮譽學會(BGS)的理念就是榮譽、智慧、熱誠，企業把這些要素內化成為公司文化，打好企業基礎，企業就可以穩健發展，從容面對各種環境變化的挑戰。

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