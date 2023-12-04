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王家貞力邀參加管中閔演講會　見證對抗綠色暴政歷史傳奇

▲台南市議員王家貞等人，力邀台南鄉親及各界賢達參加「管中閔的台大傳奇」演講會，共聚一堂聆聽歷史性一場的感性知性演講饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員王家貞等人，力邀台南鄉親及各界賢達參加「管中閔的台大傳奇」演講會，共聚一堂聆聽歷史性一場的感性知性演講饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員王家貞等人，4日共同召開「管中閔的台大傳奇」演講會的記者會，力邀台南鄉親及各界賢達，走過路過千萬不要錯過，共聚一堂聆聽歷史性一場的感性知性演講饗宴。

▲台南市議員王家貞等人，力邀台南鄉親及各界賢達參加「管中閔的台大傳奇」演講會，共聚一堂聆聽歷史性一場的感性知性演講饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市議員王家貞、台南市憂鬱症關懷協會林明政、第三選區立委候選人姚正玉、台南市婦女會理事長童小芸、大台南青工總會理事長台南市議員李中岑、台南市神州新住民文化交流協會理事長唐冰、台南市易醫協會理事長馮桂菊、南市易醫協會理事郭耀元、成功大學青海社劉秉叡、高弘軒，長榮大學學生胡永融、游竣宇等人共同出面力邀台南鄉親參加「管中閔的台大傳奇」演講會。

▲台南市議員王家貞等人，力邀台南鄉親及各界賢達參加「管中閔的台大傳奇」演講會，共聚一堂聆聽歷史性一場的感性知性演講饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王家貞等人指出，2018年1月5日台大已選出管中閔為台大第12屆新任校長後，教育部竟以「此案有嚴重瑕疵」為由，拒發聘書給管校長，引發學術界的「奇蹟」- 3任教育部長下台 台大565天沒校長，這就是喧喧擾擾紅極一時的台大校長遴選事件（媒體稱之拔管、卡管案）。民進黨政府在 2018 年侵害大學自治所炮製的台大拔管事件，已經在中華民國歷史上留下了公然踐踏學術自由的惡劣污點，而台灣大學校方在對抗民進黨政府不擇手段的打擊之下，所展現出強韌的大學自主對抗意志，也將在台灣歷史上留下了傳奇的一頁。

王家貞表示，綠色執政以來政府集國家機器、輿論、側翼無所不用其極的打壓迫害「非他族類」，致使社會經濟不張；秩序、倫理及道德淪喪。對於2018年如何打擊管中閔在就任台大校長過程中的驚心動魄、高潮迭起的歷史事件記憶猶新，且管校長在此間備受到身心靈的迫害及抵抗政府暴力霸凌的心路歷程，絕對值得所有人關心及傾聽。王家貞表示，在此誠懇的呼籲大家都來聆聽管校長的現身說法，讓年輕學子更清楚政府不良的所作所為，讓校園回歸是一個乾淨受教的所在。

林明政總裁表示，台大是一個家喻戶曉、享譽國際的知名大學，前校長管中閔的事件，紛紛擾擾了近一年的時間，在台大校內的教師會、學生會等團體都力挺管校長的情形下，政府教育部竟可以如此不尊重學術的專業，以個人的喜愛來決定校長人選，實在令人唾棄，管校長出了「大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事」一書，對於拔管事件書中都有清楚的交待及說明，殷盼企業界、公益界、青年界…等各方人士齊來參與。

▲台南市議員王家貞等人，力邀台南鄉親及各界賢達參加「管中閔的台大傳奇」演講會，共聚一堂聆聽歷史性一場的感性知性演講饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

成大青海社劉秉叡說出大學生的心聲，他指出管校長的事件在大學自治過程中是個傳奇，竟讓3個教育部長下台，在歷史將會記下他一筆，讓大家看看在民主的過程中，教育部是如何留下污點的。邀請各位年輕人來聽聽管校長親自的演講、來看看管校長的書，與管校長對年輕莘莘學子的鼓勵，讓大學生們對所處的社會有更深刻的認知。另外，學生高弘軒及胡永融也指出，要提醒大家，政府口口聲聲說要退出校園卻處處把手伸進校園，干預學校的自主自治，在此在推薦南台灣的年輕人一起來聆聽管校長的演講。童小芸理事長表示，非常認同及不捨管校長的委屈，希望各界的人士共襄盛舉，參與週六下午的演講會。

姚正玉立委候選人對此演講會也表達出，媒體人對於政治社會件的關心，她說校園內被政府不良手段的箝制失去獨立性。現在在大選前夕管校長現身說法，可以告訴大家我們可以看出現在是什麼樣的政府，這政府是如何的把黑手伸進學校校園內。馮桂菊理事長說，台灣現今的教育是有目共睹的，如果一直被不受控的黑手插足敗壞，未來的孩子是非常可憐的。

▲台南市議員王家貞等人，力邀台南鄉親及各界賢達參加「管中閔的台大傳奇」演講會，共聚一堂聆聽歷史性一場的感性知性演講饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

最後，王家貞說，整個「拔管」事件已完整紀錄在楊渡和管校長合著的「大學的脊梁」一書中。12月9日（星期六）歡迎大家一起來，親自見證這段管中閔的台大傳奇。王家貞並留下感同身受的結語：「和管中閔管爺的備受折磨、屈辱、各種霸凌相比，她這從政的遭逢又算個甚麼」。

管中閔的台大傳奇演講會，由主講人管中閔校長、資深作家楊渡，主持人：台南市議員王家貞、效果書局集團董事長林明政，12月9日 (星期六) 下午2時至3時30分 (13時30分許開始入場)，地點在虹韻文創中心（台南市南區新忠路14號）。

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