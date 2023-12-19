▲趙少康昨天爆料，柯文哲先前到成大演講因不能轉播當場發脾氣。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨副總統候選人趙少康指出，民眾黨總統候選人柯文哲先前到成大演講時因不能轉播「當場發脾氣」，隨即遭活動主辦方、柯文哲否認；趙少康19日凌晨又在臉書列出5點看法，強調民眾黨與主辦方有爭執是不爭的事實。對此，媒體人黃揚明揪出疑點嘆道，趙少康不斷強調想要搶年輕人、柯粉的票，現在的行為完全與原本想要的目標背道而馳。

黃揚明指出，趙少康昨天批評柯文哲的原句是「柯文哲在成大因為沒有轉播而『當場發脾氣』」，但是趙少康在臉書貼出的證據卻是，11月7日民進黨總統候選人賴清德去成大演講後（柯文哲去成大演講是10月27日），11月10日民眾黨辦的開講活動的標題來佐證，趙少康堅稱民眾黨因同系列座談的直播問題，與主辦單位產生爭執，是不爭的事實。

對此，黃揚明直言，從指控柯文哲當場發脾氣，到改稱民眾黨因直播問題爭執，這真的是混淆視聽了。他認為，既然原始爆料內容是說柯文哲當場發脾氣，那就該拿出柯文哲當場發脾氣的證據，「既然拿不出來，就道歉說口誤就好，沒必要硬扯。」

黃揚明最後諷刺，更何況，趙少康不斷強調想要搶年輕人、柯粉的票，「現在的行為完全露出了濃濃的老人臭，與原本想要的目標背道而馳。」