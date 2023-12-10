注射豐額精靈針或玻尿酸須防止失明　王正坤提醒勿注射到額頭動脈

▲藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師擔任醫學美容會議座長，主持膠原蛋白增生劑精靈針與肉毒桿菌素演講。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣皮膚科醫學會第49屆年會於12月9日到10日在高雄展覽館舉行，來自國內外的醫師齊聚一堂，探討醫學美容與皮膚科疾病治療，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師擔任醫學美容會議座長，主持膠原蛋白增生劑精靈針與肉毒桿菌素演講。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王正坤醫師特別提醒醫師們在注射額頭時，要注意額頭也是容易導致眼睛失明的危險區域。當病人要求注射精靈針或玻尿酸在額頭時，必須避開眼眶上動脈或滑車上動脈，以免藥物顆粒進入動脈，然後逆流到中心視網膜動脈，造成血管栓塞，導致眼睛失明。

最近幾年流行注射膠原蛋白增生劑或玻尿酸在凹陷的皮膚，來填補凹陷的皺紋與打造臉部輪廓。很多電影明星都有飽滿的額頭，蔚為風潮，造成很多患者要求注射膠原蛋白增生劑精靈針或玻尿酸在額頭，達到豐額的目的。但是，這幾年，台灣、新加坡與世界各國的新聞就常常報導患者注射精靈針或玻尿酸在額頭，造成動脈栓塞，導致眼睛失明的案例。

王正坤醫師表示，目前世界各國政府認證通過的膠原蛋白增生劑有以下5類：舒顏萃(Sculptra)成分是聚左旋乳酸(PLLA)，俗稱「童顏針」。艾麗斯(AestheFill)成分是聚雙旋乳酸(PDLLA)，俗稱「精靈針」。洢蓮絲(Ellanse)成分是聚己內酯(PCL)，俗稱「少女針」。瑞得喜(Radiesse)成分是羥基磷灰石鈣(CaHA)，俗稱「晶亮瓷」。玻尿酸當中也有少部分種類可以刺激膠原蛋白增生，例如低分子量和高分子量玻尿酸的混合複合物。當皮膚老化時，會出現凹陷皺紋與皮膚鬆弛，如果能夠使用藥物刺激皮膚產生自體的膠原蛋白，就可以填補凹陷皺紋，改善皮膚鬆弛，預防老化。

王正坤本身是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學醫學系授課美容醫學，並且參與著作英國英文美容醫學教科書，因此成為歐美醫師的老師。王正坤醫師行醫超過30年，一生致力於預防醫學美容副作用。

本次皮膚科醫學會有很多預防副作用的課程，藥廠也在會場展出膠原蛋白增生劑的藥罐模型，藥罐瓶子裏面的藥物形狀可能是一顆一顆的晶球或藥粉，必須加入無菌水泡製溶解才能使用，而這些微小顆粒如果進入額頭的眼眶上動脈或滑車上動脈，就可能逆流栓塞到中心視網膜動脈，導致眼睛失明。因此，醫師必須熟悉動脈的解剖位置，並且練習正確的注射方法，才能避免眼睛失明副作用與保障病人安全。