陸擬再砍ECFA關稅減讓　行政院：停止不理性的經濟手段介選

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

中國大陸商務部9日指出，正研究終止ECFA早收清單中，農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。對此，行政院發言人林子倫呼籲，中國立即停止以不理性的經濟手段進行介選，若中國真有對話誠意，應回歸兩岸既有平台及WTO機制與相關規範進行協商。

經濟部次長陳正祺指出，針對中國在選前又做這樣的公布，「很明顯有政治操弄的行為」，我國政府一向認為ECFA已形成互惠互利的供應鏈，希望中國政府不要再政治操弄，也不要把兩岸貿易武器化，應該維持雙方基本互信。

至於如何協助業者部分，陳正祺強調，中國大陸好幾次做這種行為，因此政府已充分準備輔導計畫和經費，將朝提升產業競爭力、推動產業升級和轉型、透過研發補助發展差異產品，以及加強拓銷市場四大方向努力，同時做好企業溝通。

陳正祺說，中國有很多產業面臨產能過剩的情況，紅海競爭本就該做好因應，國內產業也早就在進行分散市場布局。比方近期提出的紡織、機械、汽車零組件，國內對中國大陸的出口佔全世界比例都有顯著下降，未來會繼續協助業者分散市場、強化競爭力。

經貿辦執行秘書蕭振榮指出，中國片面終止ECFA早收清單優惠，依據的是其12月片面公布的貿易壁壘調查結果，整個調查過程不公平、不公正、不公開、不透明，完全不符合國際規範；根據WTO相關規則，若一方認為WTO會員有違法相關義務，應循WTO既有規範處理，不可自行認定。