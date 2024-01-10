喊話郭董「別為國民黨流淚」　前藍縣長千字文：是民進黨對苗栗伸援手

▲前苗栗縣長徐耀昌。（圖／翻攝徐耀昌加油讚）



記者杜冠霖／台北報導

大選倒數3天，前國民黨苗栗縣長徐耀昌今（10日）晚上突然在臉書發千字長文，坦言自己過去扛下苗栗縣府赤字，卻只得到同黨執政下的行政院冷言冷語，最後是自己一直對抗的民進黨對苗栗伸出援手，讓財政好轉、大力建設，「看淡政治，跨越政黨的界線，今天，我想誠實的面對自己。」。他也喊話鴻海創辦人郭台銘，「別再為這個黨流任何一滴淚，他們不值得。」

徐耀昌表示，多年前的一個颱風天，自己剛就任苗栗縣長的時候，迫於財政的困窘，帶著縣府同仁北上行政院，向當時執政的國民黨政府求助，同仁統計了縣內的公有土地以及各項資源，嘗試找出任何可能改善或減緩苗栗財政惡化的方法，苗栗從來是藍營的鐵票區，自己天真的以為黨的援助，可以讓苗栗鄉親看見微小希望。

徐耀昌指出，同黨執政下的行政院，用一句冰冷的客語「我又不是做仲介的！」，自己咬牙扛下縣庫赤字，從中央到地方的冷漠點滴在心。沒有人願意投苗縣府的標案，連團膳業者都認為苗縣府開伙的錢都付不起，因此不能採用月結請款的方式，「苗栗人這麼相信黨，為什麼最終的結果，藍天執政下的土地會如此貧瘠？」

徐耀昌坦言，最後對苗栗這塊土地伸出援手的，竟是自己一路來對抗的民進黨政府，誠實的說，苗栗財政的轉危為安，有極大一部分原因，是來自於綠營執政下的鼎力支持。例如時任行政院長的蘇貞昌，經常是在下鄉時發現問題，便大筆一揮，讓本縣原本籌措困難的建設經費，得以延續；而為本縣發展不致陷入停滯，免除多數重大建設的配合款，更讓苗栗有了新北橫、中港溪外環道、乃至於聯大路的拓建等，讓本縣的孩子有一條安全上學的路。

徐耀昌喊話，「台銘兄，不要再為這個黨流任何一滴淚，他們不值得，在你付出滿腔熱血之後，卻成為了他們消費利用的棄子。」徐坦言，自己了解這塊土地上每個人的故事與歷史，有些人的年少無知可以被原諒、被檢視，但有些人卻不行，因為他們的背景太過沉重，無論放在過去或未來，都很致命，「為黨販售靈魂還是成為藍營口中的罪人，為故鄉計，我選擇誠實。我相信民主，相信每個苗栗縣民的選擇，我更相信誠實與對故鄉的愛，會讓我能把這些日子來的所有疑問，交代清楚。」