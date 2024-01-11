國家級警報大響扯國軍介選　國防部怒嗆荒謬：不要貼標籤！

記者陳家祥／台北報導

國家級警報9日下午大響，原因在於國防部偵獲中共西昌衛星發射中心發射長征運載火箭，偏離原有路徑，飛越台灣本島南部，由於適逢總統大選敏感時機，在野陣營質疑是國防部「介選」手段。對此，國防部副部長柏鴻輝11日在行政院會後記者會嚴詞聲明，「國防部絕對行政中立，絕對沒有介選」，強調在中共不斷侵擾下，國軍是24小時備戰，沒有一分一秒鬆懈過，也守護這樣的安全讓選舉可以順利進行，他隱忍著情緒向外界抗議「說國軍介選太不公平」，「絕對中立，沒有任何介選，希望不要再給國軍貼標籤」。

▲國防部副部長柏鴻輝。（圖／記者屠惠剛攝）



國防部副部長柏鴻輝說，這次酬載衛星的火箭不預期偏離這麼遠，必須要從嚴認定；他強調，不介入口水戰，指揮官只要做到提醒民眾注意安全，因為不知道會不會掉下來，基於要在這麼短時間內、這麼大的壓力，每天要面對的是中共灰色地帶的衝突，24小時守在洞裡面，「對我們的指揮官說介選，不公平！」

柏鴻輝不平地說，指揮官基於權責，冒著職務風險跟高層建議，國人不應該給他鼓勵和支持嗎？國軍永遠站在中立的，不知道要如何介選，只知道如何守護國家安全，是國軍的職責。

「我對指揮官抱予同情，我覺得國人對他太不公平了！」 柏鴻輝語氣略顯激動地說，這樣的指責一個指揮官，做不下去，「我認為，我們國人應該多給他掌聲」，國家安全絕對不是一個指揮官負責的，每天負責台海周邊24小時飛機每天飛，不分晝夜，請問，他如何介選？這是非常荒謬的一件事情。

柏鴻輝表示，要鄭重告訴國人，「國防部絕對行政中立，絕對沒有介選」，基於保護國家安全，是國軍的職責，所以今天這話題就到這裡，未來改進，歡迎大家批評指教，絕對虛心接受，未來如何在預報過程中告訴民眾有知的權利，在不預期、有危害生命安全的時候，挺身站出來告訴民眾。

「我希望所有國人給予國軍多一點鼓勵。」柏鴻輝說，長期以來中共用灰色地帶襲擾台灣，國軍是24小時備戰，不管海上空中陸地上，沒有一分一秒鬆懈過，也守護這樣的安全讓選舉可以順利進行，絕對是中立沒有任何介選，希望不要再給國軍貼標籤。