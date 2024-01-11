國家級警報大響　陳建仁：貼上操弄選舉的標籤不公不義

▲行政院發言人林子倫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

國防部9日針對中國衛星火箭飛越台灣本島上空，發布防空警報，由於英文誤寫成「Missile」，引發外界關注，在野黨也質疑是民進黨透過國防部介選。對此，行政院長陳建仁11日在院會肯定國防部同仁的專業和勇於任事，此次有心人士將他們貼上操弄選舉的標籤，不但不公不義，更不負責任，他也特別勉勵國軍放寬心、勿氣餒。

針對國家級警報爭議，行政院長陳建仁肯定國防部同仁的專業和勇於任事，為了確保國家安全和國人安全，面對偏離原預判飛行航路，且即將飛越我國上空的衛星酬載火箭，在極為短暫的時間內果斷做出發布告警簡訊的決定，「謝謝所有在崗位上守護國家的國軍弟兄姊妹，大家辛苦了」。

陳建仁指出，簡訊告警機制是為了在可能發生緊急危害時，能在最短時間內通知國人，讓大家有所警覺，以爭取更充足的因應時間，發布告警與否，所憑藉的是主責部會的專業和判斷力，特別是承擔國防事務的國軍，更懷抱著守土護民的決心，堅守崗位。

陳建仁說，此次有心人士將他們貼上操弄選舉的標籤，不但不公不義，更不負責任，他也特別勉勵國軍放寬心、勿氣餒，大家的專業與判斷，國人有目共睹、感念在心。

陳建仁強調，在已經有發展類似告警機制的國家中，確實也曾發生因事態緊急而有不夠周延的地方。以這次告警簡訊為借鏡，期勉大家在外文資訊的用字遣詞上更為精準，可先盤點並就可能發生的情境預擬參考稿，或預為規畫可供第一時間的編譯資源等方式妥為準備。

陳建仁也請國防部及相關部會盤點精進，並持續優化告警系統發布機制，更重要的是，未來在發布相關告警的同時，須同步為民眾進行風險溝通，對於國人可能關心或疑問之事，都要把握黃金時間，讓國人充分了解事件發展與全貌，避免任何錯假資訊發生與蔓延的機會。

陳建仁也再次感謝國軍敬業與積極努力，希望未來按照實際檢討作為精進的參考，讓國人安心，也讓國家受到更好保障。