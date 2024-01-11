馬文君質疑「家族賣台灣農技給大陸」　蔡銘軒父子斥抹黑提告

▲馬文君於選前4天對蔡銘軒發動「假抗中真賣台」文宣攻勢。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

總統立委大選後天登場，涉入國艦洩密案而遭批親中賣國的國民黨南投縣第一選區立委馬文君，其陣營近日發放最新廣告傳單文宣，直指綠營對手蔡明軒的父親於中國大陸高額投資農業生技公司，涉嫌將台灣農業技術輸出對岸，痛批「假抗中、真賣台」；蔡銘軒對此嚴詞駁斥，澄清其父僅為該台商公司幹部和受薪勞工，也未與台灣有業務往來，今日也提出告訴。

馬文君今天也出面強調，蔡父長期旅中、在該公司持股達30%、絕非一般勞工，也有洩漏台灣農技之虞，要求蔡銘軒說明、不要雙標。

馬陣營該份文宣自9日起在草屯等第一選區鄉鎮滿街、逐戶流傳，印有蔡銘軒和其父蔡維鈿肖像，指稱蔡維鈿為「上海大舜精密金屬有限公司」副總經理、「興化市小瓢蟲農業科技公司」董事兼總經理，而蔡父於「小瓢蟲」公司商業登記的國籍欄不僅註明「中國台灣」，經營範圍更包括果蔬種植技術開發、技術轉讓和諮詢，質疑蔡銘軒家族赴中出賣台灣農技，竟還反罵人賣台，「抗中是工作，親中是生活？」

蔡銘軒父子10日先召開記者會澄清，今天則一起赴南投地檢署，按鈴申告馬文君及其助理散發不實抹黑文宣，涉嫌妨害名譽、加重誹謗和意圖使人不當選。

▲▼蔡銘軒偕父母出面駁斥馬陣營文宣內容，並於今天赴南投地檢署提告。（圖／記者高堂堯翻攝）

蔡競總執行長陳紀衡表示，蔡維鈿擔任台灣人在中國設立的企業幹部，僅屬受薪階級勞工，其專業是機械工程與管理，並非農業技術人員，而「小瓢蟲」公司僅經營中國本地的農產品交易，跟台灣沒有任何業務往來、遑論出售台灣農技，痛批馬陣營文宣內容完全是不符事實的抹黑。

蔡父聲淚俱下疾呼：「我以人格性命擔保，絕對沒有出賣台灣農業技術。」解釋他為了家庭生計，自年輕時就被公司派往美、越、墨、柬埔寨等地，並在民國96年被派任中國，而長年無法陪伴妻小已感虧欠，現在還要被侮辱出賣台灣，更讓他感覺對不起全家；蔡銘軒也說自幼就很少看到爸爸，這是勞工家庭的辛酸和無奈，也讓他決心留在南投打拼、參選、爭取中部科學園區進駐和大埔里地區農業科技園區，反批馬文君過去14年不曾提出、爭取，正因為她是富二代、政二代，不知一般勞工家庭的辛苦，如今又未做查證就胡亂指控，企圖影響選情。

▲馬文君要求蔡銘軒說明其父於大陸投資農業生技公司的相關爭議。（圖／馬文君競選團隊提供）

馬文君則回應強調，蔡父跟中資合作、在對岸以高達1800萬元投資「小瓢蟲」公司、佔股30%，因此絕非一般勞工，且主要從事農業技術開發和轉移；她認為台灣農業技術精良、累積豐富經驗，擁有全世界最好的農產品，「有無可能透過這樣的管道洩漏出去？」加上蔡父是長期旅中、非旅外，呼籲蔡銘軒不能迴避，必須對全民交代清楚。

馬文君反酸道，民進黨在選舉時尤其喜歡操作抗中保台，但很多黨員都在大陸大賺其錢、甚至跟中國女子過從甚密，對比最近許多村里長到對岸旅遊、未見犯罪事實卻都被司法約談，她痛批這是嚴重的侵犯人權，也在在顯示綠營嚴重的雙重標準。