遭潑髒水不忍了！楊曜聰嗆對手抹黑　黃秀芳冷回應

▲彰化第二選區立法候選人楊曜聰。（圖／楊曜聰競辦提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣藍營第二選區立法委員候選人楊曜聰今(11日)於FB臉書上傳一段影音，要對手立委黃秀芳不要再散佈抹黑的不實消息，勇敢面對事實，誠實向選民交代；黃秀芳競辦則表示，選舉是選賢與能，面對滿街抹黑布條，仍秉持高格調選戰，不亂拉布條、不抹黑、不賄選，相信選民有雪亮的眼睛，會做出正確的判斷。

▲彰化第二選區立法候選人黃秀芳。（圖／黃秀競辦提供）

楊曜聰說，民進黨立委候選人連日來在各種場合並對媒體放話，指控他抹黑，但是又無法提出證據他哪裡抹黑，就是「作賊喊抓賊」，完全心虛，無法誠實面對自己過去在立法院的表現。

楊曜聰再次指出，針對捷運延伸至彰化案，黃秀芳在立法院說出「對彰化市的發展幫助沒那麼大」，且贊成美豬進口、反對修正校園衛生法、反對美豬強制標示萊劑成分、反對採購4,000萬劑國際認證疫苗、反對高端審查全程公開…等等事實要求公開講清楚，說明白，如果真的是抹黑，歡迎提告，交由法院來認證是誰說謊。

▲彰化第二選區立法候選人楊曜聰。（圖／楊曜聰競辦提供）

黃秀芳競總執行總幹事莊陞漢說，選舉是選賢與能，黃秀芳面對滿街抹黑布條，仍秉持高格調選戰，不亂拉布條、不抹黑、不賄選，相信選民有雪亮的眼睛，會做出正確的判斷，強調選戰倒數最後關鍵，呼籲要選對的人、走對的路。

黃秀芳說，昨天賴清德總統候選人二度來到彰化，上午先陪她和陳素月委員車隊掃街，感動許多鄉親，她也看到滿街支持者都站出來了，相信這股熱情，會鼓動所有支持者出來投票，一起戰勝抹黑的選舉手法，並呼籲這次立委選舉，懇請繼續支持1號黃秀芳，總統票請支持2號賴清德、蕭美琴，政黨票請支持6號民進黨。