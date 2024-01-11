賴品妤提新證據！控對手疑賄選　廖先翔反嗆：侮辱選民智商





▲民進黨候選人賴品妤團隊提出「新證據」，指國民黨廖先翔「疑似賄選」。（圖／賴品妤辦公室提供）

記者項瀚／台北報導

新北第12選區立委選戰打得火熱，民進黨候選人賴品妤團隊提出「新證據」，並有照片為證，指國民黨廖先翔「疑似賄選」。廖先翔回應：「我看起來像腦袋有問題嗎？去跟雲豹小公主賴百億比賄選，完全是自不量力！賴的這種不實指控，完全是侮辱選民智商。」

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今（11日）賴品妤召開記者會，與北市議員簡舒培、律師江皇樺一同出席，指國民黨候選人廖先翔繼被爆料侵占國土蓋莊園、經營非法停車場、論文涉詐欺、長期占用公所停車充電樁、害無辜民眾被告竊占罪等爭議後，「再被揭疑似賄選。」

江皇樺表示，他們掌握到「新案」的關鍵證據，廖先翔擔任理事長的新北市汐止區體育會，在9月辦理了一場活動，「有穿著廖先翔競選服飾的競選人員，竟在會場發放一人一份數百元的超商禮券，同時也發了廖先翔的競選小物。」

江皇樺說：「根據民眾爆料內容，該會以往顯少以此方式舉辦活動及發放禮券，且廖先翔身為該會理事長以及立委候選人，再加上發放禮券的人是與體育會無關的『廖先翔競選團隊人員』，身穿廖先翔競選服裝，疑似賄選有照片為證。」

▲賴品妤團隊提出「新證據」，指國民黨廖先翔「疑似賄選」。（圖／賴品妤辦公室提供）

對此，廖先翔回應：「我看起來像是腦袋有問題嗎？會去跟雲豹小公主賴百億比賄選，這完全是自不量力！賴品妤的這種不實指控完全是侮辱選民智商。」

另外，有關廖先翔先前在臉書發文，指「國家機器動的厲害，不要去嚇無辜的百姓」等語，聲稱到選前都要夜宿新北市調查處。對此，賴品妤說：「這內容太過詭異、沒頭沒尾，讓大家都一頭霧水。」

賴品妤說：「有廖先翔團隊的內部人員，看不下去他虛偽的謊言，爆料國民黨的附隨組織、汐止區婦女會在10月舉辦的一場免費餐會，廖先翔現身拉票，已踩賄選紅線，而市調處已啟動調查程序，並約談了相關人士。」

賴品妤痛批，廖先翔是自知紙包不住火所以才惡人先告狀、表演夜宿市調處的劇碼，廖先翔就是拿「無辜民眾」當墊背，但實則為讓大家落入被約談困境的兇手。

賴品妤也說，汐止婦女會的現任理事長正是配合廖去欺騙社區要投遞選舉公報，實則抹黑文宣的國民黨里長蕭素真；而前任理事長則是廖的母親。呼籲廖勿再硬拗，把民眾拖下水，應乖乖接受調查。