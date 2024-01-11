陳椒華「不認為黃國昌是優柔寡斷者」　王婉諭：時力非一言堂

▲王婉諭參加《賀瓏夜夜秀》。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量黨主席王婉諭參加《賀瓏夜夜秀》，主持人賀瓏詢問前立委黃國昌退黨一事，王坦言，黃國昌很擅長政治盤算，永遠在最後一刻做決定，是蠻優柔寡斷的。黨籍立委陳椒華則發文表示，自己不認為黃是優柔果斷者，對於黨內不同聲音，王婉諭今（11日）表示，時代力量不是一言堂，有自己的看法都很正常。

對於主持人詢問黃國昌退黨，王婉諭表示，黃很擅長一些政治盤算，比如說穩定的不分區席次，或是期待聽牌法務部長、甚至未來當首長，老實說現在的時代力量很難給他這樣的保證，他的選擇是蠻理性、科學、務實的，選在藍白合破局之後加入民眾黨，也蠻符合他的個性，永遠在最後一刻做決定，因為他是蠻優柔寡斷的。

而陳椒華則在深夜發文表示，「我不認為黃國昌是優柔寡斷者，重申他離開時代力量是本黨損失」。似乎是回應黨主席在節目上的談話。

對此，王婉諭表示，時代力量不是一言堂，有自己的看法都很正常，重要的是所有黨公職都懷抱著讓台灣更好的價值，繼續衝刺。今天自己在新竹、陳椒華在高雄都會繼續宣傳政黨票，「椒華的想法我也有接收到了，我們隨時保持暢通，這就是現在的時代力量最明顯的改變。」

王婉諭指出，時代力量全黨的目標就是衝刺拼5%，也請大家好好想想，如果時力過5%續留國會，誰會感到芒刺在背？當然是跟財團站在一起的其他政黨。

王婉諭認為，身為一個母親，自己沒有敵人，但是作為時代力量的黨主席，必須站在最前面抵禦消滅時代力量的敵意，窮盡一切力量，讓時代力量活下來，讓所有弱勢者，有一個遮風避雨的地方。

