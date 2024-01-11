衝擊苗栗選情！徐耀昌發文謝民進黨　曾玟學、邱鎮軍各自解讀

記者蔡文淵／苗栗報導

國民黨籍的前苗栗縣長徐耀昌昨(10日)晚上突然在臉書發千字長文，「看淡政治，跨越政黨的界線，今天，我想誠實的面對自己」，並感謝民進黨，立即在地方政壇引發不小迴響，尤其是第二選區(山線)的選情。曾玟學說，經過徐前縣長認證，對手邱鎮軍的背景放在現在、過去或未來都太沉重，希望選民選擇專業清白的人輕人進入國會；邱鎮軍總部則調，這是民進黨利用徐耀昌的官司，在選舉最後階段使出來的奧步。

▲徐耀昌10日晚間在臉書發千字長文，引起廣大迴響，衝擊苗栗縣第二選區立委選情。（圖／翻攝徐耀昌加油讚）

曾玟學上午到苗栗市南苗市場拜票時受訪表示，徐耀昌接任苗栗縣長時還是國民黨執政，面對縣府困窘的財政求助無援，後來蔡英文上任後，民進黨政府的協助才讓苗栗縣政府的財政度過難關，表示民進黨的建設是不分黨派、不分藍綠的。

▲曾玟學11日上午到苗栗市南苗市場拜票回應徐耀昌臉書貼文，表示民進黨的建設是不分黨派、不分藍綠的，希望選民選擇專業清白的人輕人進入國會。（圖／記者蔡文淵翻攝）

曾玟學也說，徐耀昌po文中最有趣的一段是，他提到初選時的對手「有些人的年少無知可以被原諒、被檢視，但有些人卻不行，因為他們的背景太過沉重，無論放在過去或未來，都很致命」，而徐耀昌初選的對象就是曾玟學現在的對手邱鎮軍。曾玟學表示，苗栗這次是最接近改變的一次，希望選民支持專業、認真、年輕、清清白白的曾玟學能進入國會。

邱鎮軍今天上午在頭份地區掃街拜票，競選總部發言人詹嘉玲曾經是徐耀昌擔任立委時的幕僚，她說徐耀昌已經退出國民黨，邱鎮軍總部尊重徐耀昌的選擇，不予評論，至於是否影響邱鎮軍的選情？詹嘉玲表示，還有2天就投票了，徐耀昌的發文應該不會改變選民的投票決定，選在這個時間點發文，應該是民進黨利用徐耀昌還有官司在身的情況，使出來的選舉奧步，試圖影響苗栗的選舉結果。

▲▼邱鎮軍11日上午到頭份地區掃街拜票，總部發言人詹嘉玲表示，徐耀昌發文應該是民進黨利用他的官司使出來的選舉奧步，不至於改變選民的投票決定。（圖／記者蔡文淵翻攝）